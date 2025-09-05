ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА 1.721 ОСНОВАЦ
У понедељак, 1. септембра, на територији Моравичког округа почела је школска година за укупно 20.644 ученика, од којих су 13.844 ученици основне школе и 6.800 средње школе. Готово све основне школе су за ђаке прваке, традиционално, припремиле свечани дочек, приредбе и симболичне поклоне. И за ову школску годину Министарство просвете је обезбедило бесплатне уџбенике за одређене категорије ученика основних школа. За разлику од претходне школске године која је стартовала штрајком просветара, 2025/2026. година је почела нормално. „Ниједног момента не смемо заборавити због кога образовни систем постоји“, нагласила је Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.
БРОЈ УЧЕНИКА У БЛАГОМ ОПАДАЊУ
Школску 2025/2026. годину на територији Моравичког округа започело је укупно 20.644 ученика, од којих 13.844 ђака похађа основне школе, а 6.800 су ученици средњих школа. Школе у Моравичком округу отвориле су врата за 1.721 првака у основним школама и за 1.817 ученика првих разреда средњих школа. У Чачку основне школе похађа 8.039 ђака, од којих је 1.014 првака и 4.565 ученика средњих школа, од којих су 1.208 ученици првог разреда, наводи податке Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и додаје:
– То је број ученика који је у благом опадању у поређењу са претходном школском годином. Али, можемо да кажемо да је још увек на нивоу са којим и основне и средње школе могу да функционишу, односно, са довољним бројем одељења.
БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ
И за ову школску годину Министарство просвете је обезбедило бесплатне уџбенике за одређене категорије ученика основних школа. Програм бесплатних уџбеника Министарство просвете реализује од 2011. године у циљу додатне подршке ученицима из осетљивих категорија, али и подршке надареним ученицима.
– Право на бесплатне уџбенике имају ученици из социјално и материјално угрожених породица, односно, примаоци новчане социјалне помоћи, као и ђаци који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП3. Такође, ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ђаци који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање уџбеника, попут Брајевог писма, увећаног фонта или електронског формата. Министарство бесплатне уџбенике обезбеђује и ученицима из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете или деца која су ученици основне школе. Ако сва или више деце похађа јавну основну школу, бесплатне уџбенике добија дете или деца која су прва почела да стичу основно образовање, изузев ако се родитељ опредили да бесплатне уџбенике добије дете или деца која су касније почела да стичу основно образовање и васпитање, о чему се родитељ у писаном облику изјашњава у школи. Ово право имају и ученици из породица у којима само један родитељ врши родитељско право због тога што је други родитељ преминуио или је непознат. Право на бесплатне уџбенике остварују и ученици који болују од ретке болести, ђаци који остварују право на туђу негу и помоћ, као и ученици првог и другог разреда јавне основне школе са делимичним или трајним оштећењем слуха, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату – наводи Слађана Парезановић.
Начелница Школске управе напомиње да Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике и на језицима националних мањина за наведене категорије ученика, као и да за њима нема потребе у Моравичком округу.
НАЈВАЖНИЈИ ЈЕ ИНТЕРЕС УЧЕНИКА
За разлику од претходне школске године која је стартовала штрајком просветара, 2025/2026. година је почела нормално.
– Настава је 1. септембра у свим школама Моравичког округа, и основним и средњим, започела нормално. За сада се настава одвија без икаквих потешкоћа и надамо се да ће тако бити и током целе школске 2025/2026. године. Надамо се да ћемо нормализовати наставни процес и да ученици неће осетити дешавања која, можда, дотичу наш друштвени систем – нагласила је Парезановић.
На недавно одржаном састанку начелника школских управа са министром просвете Дејаном Вуком Станковићем закључено је да постоји разумевање за борбу просветних радника, за бољи социјални статус, али да наставни процес не треба да трпи због тога и да се ученицима не сме ускраћивати њихово основно право – право на редовно образовање и васпитање.
– Није било никаквих отказа, појединим колегама су прекинути уговори о раду. Реч је о уговорима са колегама који су били запослени до 31. августа. И ранијих година се дешавало да уговори не буду продужени онима који су у претходној школској години били радно ангажовани. Реч је о колегама које раде на одређено време. Дакле, прекидање уговора је независно од дешавања у претходној школској години у којој смо имали пуно обустава рада – каже саговорница „Гласа“.
У читавом раду Школске управе најважнији је интерес ученика, каже Слађана Парезановић, изражавајући жељу да тако буде и у школама: „Ниједног момента не смемо заборавити због кога образовни систем постоји“.
Н. Р.