USKORO OTVARANjE TRŽNOG CENTRA BIG ČAČAK

Kompanija BIG CEE, jedan od vodećih investitora i operatora šoping centara u regionu, 18. septembra, svečano otvara prvi lifestyle retail park u Srbiji – BIG Čačak.
BIG šoping centar u Čačku se nalazi na adresi Nikole Tesle 11.
Spisak kompanija koje će u BIG šoping centaru imati lokale: Tom Tailor, New Yorker, Sinsay, Legend, Fashion&Friends, Madame Coco, Beosport, N SPORT, BUZZ, Deichmann, Sport Vision, Office Shoes, Planeta Sport, Tiffany, F&B, Pandora, Waikiki, Bomar, IKEA, Galileo, VitapurExtreme Intimo, PS Fashion, Beba Kids, Diopta, N FASHION, Silver G, Dexy Co, Jungle, Baby, Pepco, Lilly, Gigatron, KengurDM, Restoran Burito Madre, Restoran Walter, Restoran KFC, McDonald’s, Restoran MatildaKafeterija, Knjižara Laguna, Trgovina Maxi, Bioskop Cine Grand.