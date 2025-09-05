Društvo Privreda

USKORO OTVARANjE TRŽNOG CENTRA BIG ČAČAK

Z. Ј. Komentara (0)

Kompanija BIG CEE, jedan od vodećih investitora i operatora šoping centara u regionu, 18. septembra, svečano otvara prvi lifestyle retail park u Srbiji – BIG Čačak.

BIG šoping centar u Čačku se nalazi na adresi Nikole Tesle 11.

Spisak kompanija koje će u BIG šoping centaru imati lokale: Tom Tailor, New Yorker, Sinsay, Legend, Fashion&Friends, Madame Coco, Beosport, N SPORT, BUZZ, Deichmann, Sport Vision, Office Shoes, Planeta Sport, Tiffany, F&B, Pandora, Waikiki, Bomar, IKEA, Galileo, VitapurExtreme Intimo, PS Fashion, Beba Kids, Diopta, N FASHION, Silver G, Dexy Co, Jungle, Baby, Pepco, Lilly, Gigatron, KengurDM, Restoran Burito Madre, Restoran Walter, Restoran KFC, McDonald’s, Restoran MatildaKafeterija, Knjižara Laguna, Trgovina Maxi, Bioskop Cine Grand.

Slične Vesti
Društvo

И јуче рођено седморо новорођенчади!

vladecaglas

Претходног дана, дакле, 26. октобра рођено је седам беба, четири дечака и три девојчице, у Породилишту Опште болнице Чачак. У Продилишту Опште болнице Чачак рађају се бебе са подручја града Чачка и општина Ивањице и Лучана.

лето Фото: Слађана Белић
Društvo

Променљиво облачно и топло

G. D.

Прогноза времена за 20. јул(Извор: РХМЗ, РТС) Недеља: Променљиво облачно и топло са дужим сунчаним интервалима. Ујутро и пре подне на северу и западу, а у другом делу дана у осталим крајевима локална појава краткотрајне кише и пљускова са грмљавином. Слаб и умерен јужни и југозападни ветар ће после подне бити у скретању на западни […]
Društvo Geografski zavičajnik

МОЈСИЊСКА ШКОЛА – ДАНАС ОДЕЉЕЊЕ МРЧАЈЕВАЧКЕ ШКОЛЕ

V. Т.

ГЕОГРАФСКИ ЗАВИЧАЈНИК (50) МОЈСИЊСКА ШКОЛА – ДАНАС ОДЕЉЕЊЕ МРЧАЈЕВАЧКЕ ШКОЛЕ   У међуратном периоду школа све више напредује и развија се, а посебно што је и законом одређено да сва деца морају похађати основну школу. Није прекинут рад ни када је земљотрес урушио део шкoлске зграде 1937. Тада су ђаци премештени у кафану Милана Јовановића […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.