ТРАДИЦИОНАЛНА ТЕХНИКА ВЕЗА У САВРЕМЕНОЈ УМЕТНОСТИ

U Srbiji je do danas prijavljeno 20 neželjenih dejstava vakcine protiv korona virusa i u pitanju se kratkotrajne reakcije koje ne predstavljaju razlog za zabrinutost, izjavio je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. On je kazao da su neželjene reakcije lokalne i sistemske. „Lokalne su one na mestu primene vakcine poput otoka […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук