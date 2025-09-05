ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА

Јуче су почели рипремни грађевински радови за изградњу градског базена на Јелића пољу у оквиру Спортског центра. Инвестиција за прву фазу радова вредна је 101 милион динара, а обезбеђује је Министарство привреде.
У другој фази треба да буду изграђени пратећи објекти и она ће изискивати још око 70 милиона динара.
По речима председника општине Александра Митровића, базен ће бити спреман за следећу купалишну сезону.
-Радови су коначно кренули, а реализација зависи и од временских услова и од могућности. Надам се да ће до краја године бити сви ископи завршени и бетонски радови. Остали радови ће вероватно бити наредне године – рекао је Митровић.
Изградња овог дуго чеканог објекта утицаће на побољшање живота мештана, али и развој туризма.
J. С.