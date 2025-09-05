ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ БАЗЕНА

Šestogodišnjem Milošu Daniloviću iz Ivanjice potrebna je pomoć za lečenje u Rusiji. On boluje od tumora moždanog stabla koji nije moguće operisati. Veliku nadu roditelji polažu u imunoterapiju na klinici u Rusiji gde jedna seansa košta 5000 evra. Miloš je rođen kao zdravo dete i normalno se razvijao. Pre 6 meseci roditelji su primetili promenu, […]

