МЕДАЉЕ ЗА ЧАЧАНЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ГОВОРНОМ ПИКАДУ

Клуб „Градац 032“ освојио бронзану медаљу. Појединачно Срђану Мариновићу припало сребро.

На Међународном турниру у говорном пикаду за слепе и слабовиде чачански Клуб „Градац 032“ освојио је треће место у изузетно јакој конкуренцији. Такмичило се седам екипа из Словеније, Хрватске, Републике Српске, Босне и Херцеговине и Србије. Велики успех забележио је Срђан Мариновић ( Б2 категорија слабовиди), освојивши сребрну медаљу у појединачном наступу.

Међународни турнир у говорном пикаду за слепе и слабовиде одржан је 30. и 31. августа у Виском, у Босни и Херцеговини. Клуб из Чачка представљали су Бранка Трифуновић (Б2), председник и вођа тима, првакиња Србије у говорном пикаду, Срђан Мариновић, освајач сребра у појединачној конкуренцији, Милисав Стефановић (Б1 слепи) и Срђан Новаковић (Б1).

„Градац 032“ учествује у такмичењима, упркос ограниченим финансијским средствима.

– Ова медаља и пласман показали су да су страст, преданост и брилијантна организација непроцењиви капитал –  каже председница клуба Бранка Трифуновић.

Клуб наставља да бележи успехе и позива заједницу, спонзоре и љубитеље спорта да их подрже како би могли да наставе такмичења на турнирима и да тако развијају и промовишу своју средину и осигурају још импресивније резултате у наредном периду.

– Посебну захвалност упућујемо Мирели Вилотијевић која нас је својим аутом одвезла у Високо и била нам пратилац током целог такмичења. Њена посвећеност омогућила нам је и да пружимо свој максимум – напомињу чланови Клуба „Градац 032“.

