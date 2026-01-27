САВИНДАН, У ЧАСТ ПРВОГ СРПСКОГ АРХИЕПИСКОПА, ПРОСВЕТИТЕЉА И ТВОРЦА ЗАКОНОДАВСТВА

Virusolog i mikrobiolog Specijalističkog veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler izjavio je da su potrebne bar dve nedelje posle druge vakcine da se postigne puni zaštitni nivo, kao i da je ogromna verovatnoća da sve vakcine štiti od novog soja korone. „Kad se vakcinišete prvom dozom, apsolutno ste nazaštićeni. Pandam tome je isto kao što […]

