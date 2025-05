ЧАЧАНСКИ НАРОДНИ МУЗЕЈ АКТИВАН У „ГОДИНИ АРХЕОЛОГИЈЕ 2025.“

ВИМИНАЦИЈУМ И СИРАКУЗА, ДРЕВНА ….

У склопу активности на обележавању манифестације „Година археологије 2025“, Народни музеј Чачак је од 14. до 16. априла 2025. на археолошком налазишту Виминацијум код Костолца учествовао на пилот радионици пројекта DIG4XP – ,,Постани археолог! – Пренос научног знања за јачање капацитета археолошког сектора кроз развој јединственог туристичког искуства године!“. Реч је о иновативном пројекту Археолошког института и Института економских наука који се реализује кроз заједничку инвестицију Републике Србије – Министарства науке, технолошког развоја и иновација РС, Светске банке и Европске уније.

ПИЛОТ РАДИОНИЦЕ У ВИМИНАЦИЈУМУ

Колаборативни пројекат – Proof of Concept program – Dig4XP – ’Be an archaeologist! – Scientific knowledge transfer for the archaeological sector capacity building by developing unique tourist experience’, кроз финансијску подршку SAIGE пројекта – Serbia Accelerating Innovation and Entherpreunership је усмерен на развој и тестирање јединственог прототипа Dig4XP услуге. Циљ ове услуге је јачање капацитета археолошког сектора кроз креирање иновативног туристичког производа, који ће омогућити посетиоцима да активно учествују у стварним археолошким ископавањима. Услуга ће омогућити пренос обједињеног стручног археолошког и економског знања пројектног тима према институцијама и организацијама из сектора археологије, која су задужена за археолошка ископавања. Ове институције ће Dig4XP услугу даље користити у раду са својим корисницима – посетиоцима. Учешће у пилот радионици, трошкови смештаја и исхране били су бесплатни.

Том приликом директорка чачанског Народног музеја Делфина Рајић говорила је о учешћу археолога ове установе у радионицама, Александре Гојгић и Вујадина Вујадиновића.

-Радионица је трајала три дана и обухватила је тестирање развијене методологије археолошких ископавања прилагођене туристима који немају претходно знање о археологији и раду на терену. Истовремено су обављене и обуке и радионице за стручњаке из археолошког сектора, које су намењене крајњим корисницима (туристима). Народни музеј Чачак је једна од ретких музејских установа чији су кустоси учествовали на овој радионици. Верујемо да је овај модел одржив и да ће у року од три до пет година наћи примену на неком од локалитета које истражује Народни музеј Чачак – навела је директорка Рајић.

ВУЈАДИН ВУЈАДИНОВИЋ ПРЕДСТАВИО СВОЈ РАД НА МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ У СИРАКУЗИ

У априлу месецу текуће године кустос археолог Народног музеја Вујадин Вујадиновић је учествовао и на Међународном конгресу посвећеном археологији у Сиракузи (Италија) у организацији Centro Interuniversitario di Studi sull’Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo, а на коме је презентовао свој рад на тему „Најновији резултати истраживања касноантичке палате Максимијана Херкулија (2021-2024)“.

Скуп који је трајао четири дана, а одржан је у Археолошком музеју „Паоло Орси“ у Сиракузи на Сицилији. На Међународном конгресу учествовало је око 70 научних радника из области археологије, архитектуре и заштите културних добара. Учесници из Белгије, Шпаније, Француске, Пољске, Румуније, Бугарске, Хрватске, Албаније, Грчке, Кипра, Турске, САД, Италије и Србије, презентовали су најновије резултате истраживања на пољу касноантичких налазишта, односно, живота на Медитерану на прелазу из касноримског доба у средњи век, наводи чачански археолог Вујадиновић чији се стручни рад уклапа у наведене теметске оквире.

-Четвртог дана организована је посета римској вили „Теларо“ у пољопривредном залеђу Сицилије, југоисточно од Сиракузе. Ова вила је позната по веома добро очуваним подним мозаицима изузетне уметничке вредности. Сиракуза је сама по себи музеј на отвореном под заштитом УНЕСКО-а са више од 20 презентованих археолошких локалитета. На једном месту се могу видети и позориште из времена старе Грчке, Архимедов гроб, као и римски амфитеатар, али и катакомбе првих хришћана са остацима византијских фресака из 9. века, изнад којих је подигнута норманска катедрала, која је опет украшена фрескама у византијском стилу у 11 и 12. веку – говори о својим импресијама са овог стручног путовања за „Чачански глас“ кустос Вујадин Вујадиновић.

Зорица Лешовић Станојевић

Фото: Народни музеј, Чачак