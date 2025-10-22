ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА
Пројино брашно 150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 100-350
Парадајз 100-180
Краставци 130-200
Тиквице 80
Цвекла 150
Спанаћ 250-270
Купус 40-60
Целер 250-500
Першун веза 50
Шаргарепа 150-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 70-100
Црни лук 100-120
Бели лук 800-1000
Шампињони 350-400
Броколи 250-300
Празилук 200
Карфиол 150
Плави патлиџан 100
Кисели купус 200-250
Млади лук (веза)  
Ротква 150
Ротквице 80
Боранија 300-400
Корнишони 400
Крушке 150-320
Јабуке 100-220
Шљиве 200-250
Грожђе 150-300
Лубенице 40
Мед 1000-1300
Диње 100
Суве шљиве 600-70
Купине  
Вишња  
Трешње  
Кајсије  
Брескве 300
Јагоде  
Малине 1200
Лимун 280
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250
Лешници 1кг 1800
Језгра ораси 1300
Очишћена живина 299-500
Јаја 10-20
Кајмак 1000-1500
Сир 500-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
Дебеле свиње  
Прасад 300
Овце  
Јагњад  
Пшеница 40
Кукуруз 40
Јечам 40
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 549
СКУША 549
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 399

