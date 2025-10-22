Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 22. октобар

Na Kovid odeljenju čačanske Opšte bolnice hospitalizovano je ukupno 30 pacijenata, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. U Respiratornom centru, gde se leče pacijenti sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalaze njih dvoje, od toga jedno na respiratoru. Kako se navodi, u prijemno-trijažnoj ambulanti bolnice svakodnevno je sve manji broj građana koji se javljaju sa […]

