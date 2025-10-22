Društvo

LIDL I SPIKS – KORAK KA JEDNAKOSTI KROZ PROJEKAT „HOĆEŠ DA MENJAMO MESTA? POMERI SE S MESTA“

Kompanija Lidl Srbija i ove godine, već po četvrti put, sprovodi društveno odgovorni projekat „Hoćeš da menjamo mesta? Pomeri se s mesta“, nastao u cilju pružanja podrške osobama sa invaliditetom u borbi za ostvarivanje prava na pripadajuće parking mesto. U saradnji sa Savezom paraplegičara i kvadriplegičara Srbije – SPIKS, ove godine fokus je stavljen na edukaciju mladih koji tek stiču vozačke dozvole, ali i na podsećanje svih učesnika u saobraćaju na potrebu razumevanja i odgovorne vožnje.

Аutor fotografije: Dušan Radišić

U prethodnim godinama javnost je ispratila niz aktivnosti koje je kompanija Lidl realizovala u cilju podizanje svesti o  pravima i potrebama osoba sa invaliditetom. Neke od njih su: dodatno obeležavanje  parking mesta za osobe sa invaliditetom na parkingu svih Lidl prodavnica širom Srbije, saradnja sa velikim brojem predstavnika osoba sa invaliditetom i uticajnih ličnosti, uz prenošenje njihove priče kroz edukativne klipove i poruke, označavanje i opominjanje nepropisno parkiranih bahatih vozača, ali i kroz onemogućavanje pristupa jednom parkingu.

Ove godine u sklopu projekta, kompanija Lidl i SPIKS organizuju edukativne časove koji su danas  započeli u autoškoli u Čačku, dok je sledeće predavanje planirano za buduće vozače u Rumi. Nakon ovih gradova, Lidl Srbija i SPIKS planiraju širenje inicijative i na druge lokalne zajednice, sa ciljem da što veći broj novih vozača razvije svest o poštovanju prava osoba sa invaliditetom i bezbednijem ponašanju u saobraćaju. 

„Verujemo da je edukacija jedan od najefikasnijih načina da se poruke o potrebama i pravima osoba sa invaliditetom prenesu, naročito budućim vozačima koji tek oblikuju svoje saobraćajne navike. Zajedno sa Savezom paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, uz lične priče predstavnika osoba sa invaliditetom, potrudili smo se da na što jednostavniji i praktičniji način to učinimo“ istakla je Aleksandra Mirić, ispred CSR odeljenja kompanije Lidl Srbija.

Osim toga, na zvaničnom Instagram profilu Saveza objavljena je i serija video sadržaja o svakodnevnim izazovima osoba sa invaliditetom, sa ciljem približavanja te teme javnosti.

„Kroz saradnju sa kompanijom Lidl Srbija nastojimo da unapredimo svest javnosti o važnosti poštovanja obeleženih parking mesta za osobe sa invaliditetom, ali i o širim temama poput pristupačnosti, razumevanja i empatije u svakodnevnom životu. Verujemo da svako od nas može doprineti stvaranju humanijeg i tolerantnijeg društva, kao i da je svaka nova generacija vozača temelj sigurnijeg sveta za svakog pojedinca“, izjavila je Bojana Babić ispred organizacije SPIKS.

Kao društveno odgovorna kompanija, Lidl smatra da se ravnopravnost i poštovanje isplate – zato će nastaviti da podiže svest o važnosti ove teme i u narednom periodu, kako bi vozači svakodnevno donosili odgovornije i savesnije odluke. Ipak, važno je istaći da odgovornost leži na svakom pojedincu, jer je aktivno učešće i promena svesti svih nas ključna za uklanjanje barijera. Kompanija poziva javnost da se priključi ovoj misiji, jer se samo zajedničkim naporima postiže potpuno i pravedno uključivanje svih građana.


