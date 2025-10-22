ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ АНИЧИЋА ПУТА У ПРИСЛОНИЦИ

Građani koji budu primali drugu vakcinu, moraće da imaju potvrdu o prethodnoj vakcinaciji. Ukoliko je nemaju, mogu je podići na info pultu Doma zdravlja Čačak. Dok ne donesu potvrdu o prvoj, neće primiti drugu vakcinu. – Dešavalo se da po prijemu prve vakcine nisu odmah dobili potvrdu. Bile su velike gužve, zataji i tehnika. Sve […]

