Grad

ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ АНИЧИЋА ПУТА У ПРИСЛОНИЦИ

admin Komentara (0)

Заменик градоначелника Чачка Владан Милић са сарадницима посетио је јуче село Прислоницу, где је почело асфалтирање једне од најзначајнијих путних деоница, такозваног Аничића пута, који спаја два краја овог села. У овом крају живи 1.600 мештана. Ова деоница је дуга 1.100 метара. Инвестиција вредна око осам милиона динара финасира се из буџета Града и Месне заједнице Прислоница.

– Настављамо да улажемо у сеоску инфраструктуру, што доказује и почетак асфалтирања Аничића пута у Прислоници. Мештани већ дуго чекају на ове радове, јер је пут био девастиран и у изузетно лошем стању, причали су да је најлошији у овом селу. Због тога су мештани и Савет МЗ одлучили да баш у њега уложимо новац. На овај начин ћемо увек поступати, слушаћемо мештане и у складу са својим могућностима, покушати да им изађемо у сусрет – рекао је заменик градоначелника.

Милић је нагласио да се тренутно доста ради на сеоском подручју када је реч о инфраструкту, подсећајући да је у току асфалтирање деонице у засеоку Гај у Мојсињу, која спаја три села  Мојсиње, Доњу Горевницу и Остру, као и да се у тој месној заједници приводи крају решавање водоснабдевања.

Кабинет градоначелника Чачка

Slične Vesti
Grad

Sutra počinje revakcinacija, neophodna potvrda o prvoj vakcini

Z. Ј.

Građani koji budu primali drugu vakcinu, moraće da imaju potvrdu o prethodnoj vakcinaciji. Ukoliko je nemaju, mogu je podići na info pultu Doma zdravlja Čačak. Dok ne donesu potvrdu o prvoj, neće primiti drugu vakcinu. – Dešavalo se da po prijemu prve vakcine nisu odmah dobili potvrdu. Bile su velike gužve, zataji i tehnika. Sve […]

квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 21. фебруар

G. D.

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 21. фебруар Кварови на водоводној мрежи у улицама Светозара Марковића, код броја 62, „222“ код броја 12,  Милутина Минића, код броја 2 и у Немањиној, на углу са Топличком.  У наведеној и околним улицама је  могуће редуковано снабдевање водом у току радова. -У најкраћем року наше екипе трудиће се […]
Grad

Na Kovid odeljenju u Čačku šest pacijenata

I. М.

Na Kovid odeljenju u okviru Opšte bolnice Čačak hospitalizovano je šest pacijenata, a u protekla 24 časa primljen je jedan, saopštio je danas Radni tim Čačka. Za poslednja 24 časa u prijemno – trijažnoj ambulanti Opšte bolnice Čačak, sa simptomima i znacima kovid infekcije pregledano je devet pacijenata, od kojih je šest prvih pregleda. Ča […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.