ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ АНИЧИЋА ПУТА У ПРИСЛОНИЦИ

Заменик градоначелника Чачка Владан Милић са сарадницима посетио је јуче село Прислоницу, где је почело асфалтирање једне од најзначајнијих путних деоница, такозваног Аничића пута, који спаја два краја овог села. У овом крају живи 1.600 мештана. Ова деоница је дуга 1.100 метара. Инвестиција вредна око осам милиона динара финасира се из буџета Града и Месне заједнице Прислоница.
– Настављамо да улажемо у сеоску инфраструктуру, што доказује и почетак асфалтирања Аничића пута у Прислоници. Мештани већ дуго чекају на ове радове, јер је пут био девастиран и у изузетно лошем стању, причали су да је најлошији у овом селу. Због тога су мештани и Савет МЗ одлучили да баш у њега уложимо новац. На овај начин ћемо увек поступати, слушаћемо мештане и у складу са својим могућностима, покушати да им изађемо у сусрет – рекао је заменик градоначелника.
Милић је нагласио да се тренутно доста ради на сеоском подручју када је реч о инфраструкту, подсећајући да је у току асфалтирање деонице у засеоку Гај у Мојсињу, која спаја три села Мојсиње, Доњу Горевницу и Остру, као и да се у тој месној заједници приводи крају решавање водоснабдевања.
Кабинет градоначелника Чачка