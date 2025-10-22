У ПССС ЧАЧАК У ТОKУ АКЦИЈА БЕСПЛАТНЕ АНАЛИЗЕ ЗЕМЉИШТА
ПРАВИ ПУТ ДО СТАБИЛНИЈИХ ПРИНОСА ГАЈЕНИХ КУЛТУРА
Саветодавци Пољопривредне саветодавне и стручне службе (ПССС) Чачак започели су пре двадесетак дана системску контролу земљишта, која се традиционално обавља већ петнаестак година за пољопривреднике са подручја града Чачка и општина Горњи Милановац, Лучани и Ариље. Овога пута, за територију Моравичког управног округа биће обављена бесплатна анализа 1.800 узорака земљишта, а то је квота која се усталила у претходних четири, пет сезона. Врше се анализе основних састојака земљишта, како би се установило шта му треба додати и чега има превише. Пољопривредници који су заинтересовани за анализу потребно је да поднесу захтев Пољопривредној служби, потврду о активном статусу пољопривредног газдинства и документ о структури биљне производње за ову годину. Право на бесплатну анализу имају сви пољопривредни произвођачи који су регистровани у е-Аграру и имају активан статус.
Саветодавци ПССС Чачак ових дана имају пуне руке посла, јер им се за бесплатну анализу узорака земљишта јављају пољопривредници са подручја читавог Моравичког округа. Реч је о изузетно важној агротехничкој мери која је од велике помоћи пољопривредницима који планирају да ове јесени или почетком пролећа заснују нове засаде воћа.
– Пољопривредни произвођачи који су заинтересовани за узимање узорака земљишта требало би да пожуре са подношењем захтева, јер ова одобрена квота од 1.800 узорака за тако пространо подручје које покрива ПССС Чачак и није толико висока. Треба напоменути да је ова акција почела пре двадесетак дана и да је интересовање пољопривредника велико. Када буде испуњена квота, узорци се више неће узимати, јер након тога нећемо имати могућности да радимо анализе земљишта, чак и ако би се плаћале. Уколико не искористе ову могућност, пољопривредници могу да плате анализу земљишта, али у том случају узорке морају да носе директно у акредитовану лабораторију у Ужицу или Краљеву. Хитне анализе плодности земљишта су најчешће потребне воћарима који планирају да крајем јесени или на пролеће заснују нове засаде воћа. Иначе, анализа земљишта у акредитованој лабораторији оквирно кошта око 4.500 динара и због тога је добро да наши произвођаче искористе ову меру коју спроводи Министарство пољопривреде, како би ову врсту услуге добили бесплатно – истакао је у изјави за „Чачански глас“ Милан Дамљановић, саветодавац у ПССС Чачак.
Законским одредбама је предвиђено да се контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, као и количине унетог минералног ђубрива и пестицида врши по потреби, а најмање сваке пете године. Бесплатна агрохемијска анализа земљишта је веома значајна мера подстицаја, посебно уколико се има у виду да су поседи пољопривредника на подручју Моравичког округа веома уситњени и да они у свом власништву имају, или по неком другом основу обрађују велики број парцела. Kомерцијална цена агрохемијских анализа је велики трошак за мале пољопривреднике, па су ове бесплатне анализе драгоцен вид помоћи у циљу постизања стабилнијих и бољих приноса као првих и најважнијих предуслова одрживе пољопривредне производње. Поред тога, важно је нагласити да је агрохемијска анализа земљишта са препоруком за ђубрење, један од услова за остваривање подстицаја за подизање вишегодишњих засада код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
У оквиру ове бесплатне мере врше се основне анализе, без анализе микроелемената, али оне које могу поуздано да покажу шта је потребно обезбедити за одређену парцелу.
– Уколико у земљишту има неког елемента више него што треба, најчешће је то фосфор који може да буде врло опасан – фитотоксичан, анализа ће то прецизно показати. Често пољопривредници истичу да бацају велике количине ђубрива сваке године, а да су им приноси све лошији и ту је, највероватније, дошло до нагомилавања фосфора који се током године испира свега два центиметра, за разлику од азота који може да се испере и до метар дубине или калијума који, иако се нагомилава, а има га мало у земљишту, није толико фитотоксичан, не штети биљкама. Међутим, фосфор може да буде изузетно токсичан и да обори приносе гајених култура нарочито на парцелама где се користи свињски стајњак за ђубрење, или у пластеницима и на површинама, где се у монокултури гаје кромпир или купус, па чак и код малине. Управо због тога је и неопходно урадити анализу земљишта, како би се добила слика о његовој плодности – објашњава Дамљановић, посебно наглашавајући да се захваљујући овој мери могу постићи одређене уштеде у производњи, јер данас постоји више од 50 различитих формулација вештачких ђубрива, што пољопривредницима даје могућност да изаберу оне које су најбоље за пољопривредне културе које узгајају.
Бесплатне анализе плодности обрадивог пољопривредног земљишта реализују се у сарадњи са Министарством пољопривреде.
В. С.