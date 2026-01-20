ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

Sa 155 glasova “za” poslanici Skupštine Srbije sinoć su izglasali ukidanje vanrednog stanja. Od danas u 05:00 ujutru policijskog časa neće biti. U Srbiji je vanredno stanje proglašeno je 15. marta zbog epidemije korona virusa, u trenutku kada je bilo zaraženo 48 osoba. Proglašeno je na osnovu trojnog potpisa predsednika Republike, Skupštine i Vlade, bez […]

