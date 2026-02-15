пијацаа, фото: В. Ј.
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
    НАЗИВ РОБЕ   13. 02
Пројино брашно 120-150
Кромпир 100-120
Пасуљ 350-600
Паприка 400-600
Парадајз 350
Краставци 450
Тиквице 500
Цвекла 100-120
Спанаћ 350-400
Купус 50-60
Целер 250-600
Першун веза 70
Шаргарепа 120-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 50-60
Црни лук 100-120
Бели лук 1000-1300
Шампињони 450
Броколи 600
Празилук 150
Карфиол 350
Плави патлиџан 500
Кисели купус 180-250
Млади лук (веза) 70
Ротква 100
Ротквице 100
Боранија  
Корнишони  
Крушке 250-350
Јабуке 100-250
Шљиве  
Грожђе 250-300
Лубенице  
Мед 1000-1400
Диње  
Суве шљиве 500-600
Дуње 400
Мушмуле 300
Трешње  
Кајсије  
Брескве  
Јагоде  
Малине  
Лимун 250-300
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 150-350
Лешници 1кг 2000
Језгра ораси 1100-1200
Очишћена живина 289-500
Јаја 15-22
Кајмак 1300-1500
Сир 600-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
  СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад    
Дебеле свиње    
Прасад    
Овце    
Јагњад    
Пшеница 35  
Кукуруз 35  
Јечам 35  
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 539
СКУША 870
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 449

Slične Vesti
Društvo Kultura Zabava

Труба ће се чути већ за седам дана у Гучи: програм првог дана!

vladecaglas

Трубе ће се чути и ове године да обележе половину августа у престоници трубе!СТАДИОН ФК „ДРАГАЧЕВО“ биће локалитет где се одвија већина светковине трубе у Гучи, али и бројне улице и Културни центар Гуче!Овогодишњи 62. Сабор трубача почиње 11. августа, а завршиће се 14. августа уз садржајан такмичарски и културно-уметнички програм! ПРОГРАМ – Петак, 11.08.2023. […]
Društvo

Foto čitalaca

I. М.

Naša čitateljka Milka Vojinovic je podeli sa nama fotografije, na kojima su članovi „MOTO UNIJE ČAČKA“ i Udruđenje boraca Čačak, koji su na Vidovdan odali počast palim borcima i obeležili veliki praznik. Ča Glas
Društvo

VREMENSKA PROGNOZA

I. М.

U utorak pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura u Čaku 17, a najviša 30 stepeni. Do petka će biti pretežno sunčano i toplo uz popodnevne lokalne pljuskova sa grmljavinom. Za vikend će biti nestabilno […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.