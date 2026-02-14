Прогноза времена за 15. фебруар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Облачно са кишом, ветровито и осетно хладније. Средином дана и после подне у северозападној, западној и југозападној Србији, а увече и у већини осталих крајева киша ће прећи у суснежицу и снег. У брдско-планинским пределима западне и југозападне Србије очекује се и формирање мањег снежног покривача висине од 1 до 5 cm, локално и до 10 cm. До краја дана престанак падавина у свим пределима уз делимично разведравање са северозапада. Ветар умерен и јак, на истоку Србије увече и олујни северни и северозападни, само у јужним крајевима Србије ујутру и пре подне ветар умерен и јак југозападни. Температура на северозападу Србије од 2 до 5 степени, у централној Србији од 5 до 10 степени, а на истоку и југу земље од 10 до 14 степени уз осетнији пад температуре крајем дана.