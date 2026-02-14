киша Фото: Јелена Миладиновић
Облачно са кишом

Прогноза времена за 15. фебруар
киша Фото: Јелена Миладиновић
Фото: Јелена Миладиновић

Облачно са кишом, ветровито и осетно хладније. Средином дана и после подне у северозападној, западној и југозападној Србији, а увече и у већини осталих крајева киша ће прећи у суснежицу и снег. У брдско-планинским пределима западне и југозападне Србије очекује се и формирање мањег снежног покривача висине од 1 до 5 cm, локално и до 10 cm. До краја дана престанак падавина у свим пределима уз делимично разведравање са северозапада. Ветар умерен и јак, на истоку Србије увече и олујни северни и северозападни, само у јужним крајевима Србије ујутру и пре подне ветар умерен и јак југозападни. Температура на северозападу Србије од 2 до 5 степени, у централној Србији од 5 до 10 степени, а на истоку и југу земље од 10 до 14 степени уз осетнији пад температуре крајем дана

БЕБЕ, НОВЕ
Јуче ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Ово породилиште „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Милун Тодоровић, градоначелник Чачка
У среду састанак оснивача депоније „Дубоко” и представника ресорног министарства

Z. Ј.

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић најавио да ће средином ове седмице у Београду бити одржан састанак представника локалних самоуправа оснивача депоније „Дубоко” и ресорног министарства у циљу што бржег проналажења решења. – Ми смо инсистирали да се одржи састанак свих оснивача депоније „Дубоко“ и представника министарства заштите животне средине, и он ће бити одржан 20. новембра […]

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за СРЕДУ, 1, децембар

G. D.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за СРЕДУ, 1, децембар ПОРОДИЛИШТЕЈуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 14 прегледа у амбуланти и 35 кућних посета.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАЗбог радова на далеководу без електричне енергије биће потрошачи у Виљуши, потес Кременац, Мандићи и Каоники у делу Бањице. Планирано је да се […]

