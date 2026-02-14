ПЛОДОТВОРНО ПОДНЕБЉЕ НАШЕГ ГРАДА

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА 27. ИЗЛОЖБА „ШТАМПАНА РЕЧ“ ПОСВЕЋЕНА ИЗДАВАЧКОЈ ПРОДУКЦИЈИ ЧАЧАНСКОГ КРАЈА ИЗ 2025. ГОДИНЕ
Изложбом „Штампана реч“, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” започела је низ програма који се сваког фебруара организују у оквиру истоимене манифестације. Награда „Исаило А. Петровић” додељена је Миленку Савовићу за дизајн и ликовно-графичко обликовање каталога „Космос нема центар”. Награда „Даница Марковић” припала је Факултету техничких наука, издавачу књиге „50 година Факултета техничких наука – 65 година образовања инжењера у Чачку”. На свечаном отварању изложбе приказана су и два кратка филма која су публику подсетила на лик и дело личности по којима престижне награде носе назив.
У понедељак, 9. фебруара, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ свечано је отворена 27. изложба „Штампана реч“, посвећена издавачкој продукцији чачанског краја из 2025. године. На овогодишњој изложби, чији су аутори библиотекари Завичајног одељења, заступљено је 40 издавача који су објавили 139 монографских и 30 серијских публикација. Завичајно одељење, под окриљем чачанске Библиотеке, а у сарадњи са локалним ствараоцима, издавачима, штампарима, дизајнерима и свима онима који учествују у настајању публикације, пружа прилику публици да током трајања манифестације „Штампана реч” донесе свој суд о издавачкој продукцији нашег краја из протекле године. Све приказане публикације, али и плакати у власништву Библиотеке биће стручно и каталошки обрађени, а затим и смештени на трајно чување у Завичајно одељење, рекла је библиотекарка Марина Белић, која је водила програм.
НАГРАДА „ИСАИЛО А. ПЕТРОВИЋ“ ДОДЕЉЕНА МИЛЕНКУ САВОВИЋУ
Иницијална идеја утемељивача Награде „Исаило А. Петровић” на првој изложби „Штампана реч 1999” била је да подстакне штампаре и издаваче чачанског краја да развијају и побољшавају графичку опремљеност и визуелни идентитет својих публикација. Овогодишњи жири у саставу Предраг Тешић, председник, Маријана Аничић и Бојан Тодоровић, прегледао је издавачку продукцију Чачка из претходне године и донео одлуку да се Награда „Исаило А. Петровић” додели Миленку Савовићу за дизајн и ликовно-графичко обликовање каталога „Космос нема центар”. Награду је уручила Маријана Лазић, директорка Градске библиотеке, после пројекције филма о животу и раду Исаила А. Петровића, првог чачанског штампара, који су за ову прилику припремили библиотекари.
– Награда „Исаило А. Петровић“ за 2025. годину додељује се Миленку Савовићу за дизајн и ликовно-графичко обликовање каталога „Космос нема центар“, објављеног у издању Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ из Чачка за савремен, доследан и промишљен дизајн који успешно обједињује типографију, визуелни ритам и тематски концепт у јединствену и убедљиву целину. Жири је одлучио да похвали Младена Анђелковића, илустратора и Милоша Ђорића, дизајнера за ликовно-графичко обликовање књиге „Облутак и Белутак“, у издању „Пчелице“ из Чачка, која се издваја складним односом илустрација, дизајна и садржаја, као јасним и примереним визуелним језиком намењеним најмлађој публици – саопштио је одлуку жирија Бојан Тодоровић.
НАГРАДА „ДАНИЦА МАРКОВИЋ“ ПРИПАЛА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Другоустановљена Награда „Даница Марковић” додељује се од 2001. године аутору и издавачу публикације која се посебно истиче квалитетом садржаја, оригиналношћу, систематичношћу и актуелношћу, те представља вредан прилог досадашњим сазнањима из било које области људског знања. Жири у саставу Мирјана Маринковић, председник, Весна Петровић и Ана Радовић Фират, донео је одлуку да Награда „Даница Марковић” припадне Факултету техничких наука, издавачу књиге „50 година Факултета техничких наука – 65 година образовања инжењера у Чачку”. Награду декану Факултета техничких наука Ивану Милићевићу уручила је директорка Градске библиотеке Маријана Лазић, после кратког филма о Даници Марковић, значајној српској лиричарки рођеној у Чачку.
– Награда „Даница Марковић“ за издавачки подухват године додељује се за изузетан допринос очувању локалне културне баштине, језика, идентитета, као и за посвећеност квалитету издавачког рада. Награда „Даница Марковић“ за издавачки подухват у 2025. години додељује се за монографију „50 година Факултета техничких наука – 65 година образовања инжењера у Чачку“, у издању Факултета техничких наука. Монографија објављена на годишњицу два јубилеја, 50 година Факултета техничких наука и 65 година образовања инжењерског кадра у Чачку, обједињује текстове у којима је исписана богата историја развоја факултета. Значај овог дела огледа се кроз разноврсност приступа и начина представљања основних подручја деловања факултета, почев од наставне делатности, научно истраживачког рада, издавачке делатности наставника, као и веома интензивне сарадње са привредним чиниоцима у земљи и иностранству. Посебан значај монографије препознаје се у начинима приказивања садржаја и мултимедијалној организацији што ову публикацију уводи у пионирске подухвате овог типа – саопштила је одлуку жирија Мирјана Маринковић.
Жири је посебно похвалио публикацију „Усклици искреног одушевљена“ – Ефемерни спектакл и путовање краља Александра и краљице Драге Обреновић по Срјији 1901. године, аутора Милоша Тимотијевића и Александра Марушића, у издању Музеја рудничко-таковског краја из Горњег Милановца и Народног музеја Чачак. Жири је, такође, похвалио едицију „Од првог слова до прве књиге“, аутора Слободана Станишића, у издању Издавачке куће „Пчелица“.
КЊИЖЕВНОСТ ШИРИ ПОГЛЕДЕ ВИСОКО И ДАЛЕКО
Изложбу је отворио наш суграђанин Ненад Гугл, књижевник, говорник, предавач, тумач и есејиста, Чачанин који живи и ствара у Београду. Дугогодишњи је сарадник Библиотеке, где је три своје књиге представио управо у оквиру програма „Штампана реч”. Прву велику популарност стекао је романом „Умро сам у петак”, након чега су уследили „Велелепота секунде” и „Живео сам хиљаду година”. Његова дела истражују дубине људске природе, друштвених промена и културног идентитета, а он сам важи за иновативног мислиоца. Познат широј публици као врстан говорник и приповедач, Ненад Гугл активно промовише читање и књижевност, чинећи се једном од кључних фигура савремене српске културе, нагласила је библиотекарка Марина Белић.
Својом беседом о значају завичајне литературе, Гугл је подсетио да књижевност омогућава човеку да у свој поглед унесе и оно што није видљиво на први поглед.
– Људи који читају свесни су и тиме се подсећају свих ширина и висина. Зато је манифестација „Штампана реч” врло драгоцена, јер она показује да је баш поднебље нашег града већ годинама врло плодотворно и да су испод овог неба излазили заиста сјајни људи који су мислили толико високо, широко и далеко и делили те мисли, да би свако од нас могао да их прошири на своје погледе и да се попне на још веће висине – нагласио је Ненад Гугл.
У програму је учествовала Јана Маринковић, ученица првог разреда Средње музичке школе, уз клавирску пратњу професорке Милице Букарице.
Узложба ће бити отворена до краја фебруара.
Н. Р.