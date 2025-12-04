У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– Најављено на 33. седници Градског већа – ПОСКУПЉЕЊА ВОДЕ, ГРЕЈАЊА, ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА
– ПОЗНАТИ ОВОГОДИШЊИ КАНДИДАТИ ЗА „ДЕЦЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ЧАЧКА“
– Обука у оквиру пројекта „ЕУ за здравствени систем Србије“ – СПРЕМНОСТ МЛАДИХ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
– Изложба Историјског архива „Српско војничко гробље у Алжиру“ поводом Дана града – ХЕРОЈСКА ПРИЧА O 324 СРПСКА РАТНИКА
ИНТЕРВЈУ: ПРОФ. ДР ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ – ОСВАЛД ШПЕНГЛЕР И „ПРОПАСТ ЗАПАДА“
– ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – СПРЕМНИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
– КАРАТЕ: СТЕФАН ЈОКСИЋ МЕЂУ 16 НАЈБОЉИХ НА СВЕТУ