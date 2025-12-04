Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

 – Најављено на 33. седници Градског већа – ПОСКУПЉЕЊА ВОДЕ, ГРЕЈАЊА, ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА

– ПОЗНАТИ ОВОГОДИШЊИ КАНДИДАТИ ЗА „ДЕЦЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ЧАЧКА“

– Обука у оквиру пројекта „ЕУ за здравствени систем Србије“ – СПРЕМНОСТ МЛАДИХ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

– Изложба Историјског архива „Српско војничко гробље у Алжиру“ поводом Дана града – ХЕРОЈСКА ПРИЧА O 324 СРПСКА РАТНИКА

ИНТЕРВЈУ: ПРОФ. ДР ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ – ОСВАЛД ШПЕНГЛЕР И „ПРОПАСТ ЗАПАДА“

– ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – СПРЕМНИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

– КАРАТЕ: СТЕФАН ЈОКСИЋ МЕЂУ 16 НАЈБОЉИХ НА СВЕТУ 

Slične Vesti

СЕРВИС
Društvo

Divan dan: Na svet došlo tri dečaka i dve devojčice!

G. D.

SERVISNE INFORMACIJA za petak, 30. oktobar PORODILIŠTETokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjeni su tri dečaka i dve devojčice.HITNA POMOĆZa protekla 24 sata obavljeno je 22 pregleda u ambulanti i 40 kućnih poseta.BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA   U protekla 24 časa na području Grada Čačka dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, pri čemu je jedno lice zadobilo lakše […]

електродистрибуција
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 17. март

G. D.

Планирани радови за ПЕТАК, 17. март Због радова у трафо-станицама без електричне енергије биће: Од 08:00 до 10:00 часова корисници у Мрчајевцима, око гробља. Од 08:15 до 10:15 часова корисници у Бечњу, око Србија кафане. Од 10:00-12:00 часова корисници у Мрчајевцима, око бензинске пумпе, у улици ка Катрзи, на главном путу до амбуланте и око […]
Društvo

Još 6.842 osobe zaražene, preminulo 37

I. М.

U poslednja 24 sata u Srbiji je testirano rekordnih 21.476 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod njih 6.842. Borbu sa kovidom 19 izgubilo je još 37 pacijenata. Od početka epidemije od posledica zaraze preminule su 1.274 osobe. Epidemiološka situacija je ozbiljana. U Srbiji su na snazi rigoroznije mere u suzbijanju širenja koronavirusa. I Klinika za […]

