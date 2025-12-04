Društvo Grad

ЈОШ ИМА ПРОСТОРА ЗА БОЉЕ – ПРИЈЕМ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

И даље не могу да уђу на многа места. Али, архитектонске баријере нису једине препреке на које наилазе особе са инвалидитетом. Недостају радна места и одређене социјалне услуге које би значиле да се као друштво према њима односимо као према једнакима. О томе су говорили представници удружења на традиционалном пријему у Градској управи који су јуче организовали заменик градоначелника Владан Милић и помоћница градоначелника Марјана Петронијевић, поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом.

Савет за особе са инвалидитетом који је формиран ове године је велики помак, јер преко тог градског тела удружења могу да остварују своја права и потребе много лакше него раније, рекао је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.

Владан Милић, заменик градоначелника Чачка

– Овај састанак уприличен је да бисмо се поново упознали са проблематиком са којом се у нашем граду сусрећу особе са инвалидитетом. Сваке године успевамо да решимо део њихових проблема. Наравно, нисмо задовољни темпом решавања, али добра воља постоји… – рекао је Милић.

Према његовим речима, проблем финансирања удружења биће решен до краја године, када би требало да добију новац из градског буџета опредељен за суфинансирање њихових пројеката. Он је подсетио да је у Савету тренутно 13 удружења особа са инвалидитетом и позивао остала удружења која се још нису укључила, да им се придруже.

Како је нагласио Радован Филиповић, корисник услуга „Зрачак“, у односу на ранији период о особама са инвалидитетом се више прича, „видљивији“ су за цело друштво. Похвалио је и он формирање Савета, који ће, сигуран је Радован, донети доста доброг за унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Радован Филиповић

– Али, треба још много да се ради у Чачку и целој Србији, посебно на уклањању архитектонских  баријера, како би се обезбедио улазак у сваку институцију, пошту, банку, да ивичњаци на улицама буду прилагођени особама са инвалидитетом – рекао је Радован Филиповић, који је на Међународни дан особа са инвалидитетом говорио своју песму „Молитва“.

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА „ЗРАЧКА“

Међународни дан особа са инвалидитетом обележио је и Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“, чији су корисници 3. децембра, на градском тргу приредили продајну изложбу својих рукотворина.

– Овом изложбом желели смо да покажемо да особе са инвалидитетом много тога знају и умеју, да могу бити корисни чланови заједнице. Само им треба дати шансу. Ове године одлучили смо да са изложбом „Наших руку дело“ изађемо из затвореног простора, како би суграђани упознали наше кориснике. На тај начин настојимо да срушимо предрасуде и мислим да смо то у великој мери успели – рекла је Ана Јаковљевић.

