ОБЕЛЕЖЕНО 111 ГОДИНА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

Jуче се навршило 111 година од почетка великог преокрета у Колубарској бици (познатој и као Сувоборска битка), једној од највећих и најважнијих победа српске војске у Првом светском рату.
Генерал Живојин Мишић, 3. децембра 1914. године, тек постављен за команданта Прве армије, извео је кључни стратешки потез који је Аустроугарску монархију приморао на повлачење. Српска војска се повлачила под непрекидним притиском непријатеља који је био више од два пута бројнији и неупоредиво боље опремљен. Аустроугарске снаге су дан пре, 2. децембра, заузеле Београд. У том најтежем тренутку, уместо одбране, Мишић је наредио повлачење, искористивши време за одмор и реорганизацију своје Прве армије.
Прва српска армија 3. децембра, 7.00 часова ујутру, кренула је у силовит противнапад на Сувобору. Овај преокрет је потпуно изненадио непријатеља. Противнапад је био кључан: донео је велика заплењивања артиљерије и заробљавања, подигао морал и одлучио исход битке. Колубарска битка завршена је 15. децембра протеривањем Аустроугара из Србије. Мишић је за заслуге убрзо унапређен у чин војводе.
Поводом 111. годишњице, у Горњем Милановцу је одржана церемонија полагања венаца. На споменик војводи Живојину Мишићу, венце су положили Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, представници Војске Србије и представници Савеза бораца НОР-а.
– Јединство српског народа, неустрашивост српских војника и бриљантна стратегија Живојина Мишића, који је војводски чин добио након Колубарске, односно, Сувоборске битке, представљају доказ да је српски народ неустрашив, када је сложан и када му је заједнички циљ очување слободе. Са једне стране, то је велика врлина нашег народа, али са друге стране, када су времена лагоднија, када је друштвени и економски напредак стабилнији и када пред државом стоје развојне могућности, српски народ се дели. Пример потпуног јединства приказан је током НАТО бомбардовања Србије, када је народ био уједињен у одбрани слободе и суверенитета. У тим данима нисмо имали ниједно кривично дело на територији Србије. Порука је да, као што су могли наши преци, као што је могао Живојин Мишић са својом војском и као што је српски народ увек извојевао слободу, тако и данас српски народ треба да се уједини око једне једине ствари, а то је наша Србија. Да заједнички радимо, градимо, напредујемо на путу јачања њеног положаја и очувању територијалног интегритета и целовитости. Говоримо о Србији која се залаже за мир и стабилност, не само у сопственим границама, већ и у региону, јер без јаке Србије нема ни стабилног региона. Моја порука је: мир, стабилност и јака Србија – истакао је Дејан Ковачевић, председник општине.
О значају обележавања овог датума, као и о плановима удружења за обилазак спомен-обележја у таковском крају, говорио је и Владимир Јовановић, председник Савеза бораца НОР-а, Горњи Милановац.
– Као организација која баштини тековине те борбе, ми традиционално сваке године, поред овог споменика, посећујемо и споменике у Бољковцима. Посећујемо споменик војводи Мишићу, који је овде проглашен за почасног грађанина Горњег Милановца, с обзиром на то да је боравио у овој згради у време Рудничке офанзиве, односно, почетка Сувоборске битке. Он је једно време био и у Бољковцима. У Бољковцима је била и велика војна болница, где је одређен број људи изгубио живот, односно преминуо у тој болници. Горе на месном гробљу је једно спомен-обележје. Ми ћемо га посетити, а посетићемо и школу на месту где је била та војна болница, као и кафану у којој је Мишић боравио са својим штабом. Порука је да будемо поносни на наше претке, да их памтимо и да негујемо традиције наше ослободилачке борбе – рекао је Владимир Јовановић, председник Савеза бораца НОР-а, Горњи Милановац.
Обележавање овог значајног историјског датума, годишњице Колубарске битке, није само осврт у прошлост, већ и подсетник на то шта се може постићи када се покаже одлучност и патриотизам. Снага војводе Мишића је инспирација за све изазове који су пред нама.
Кабинет председника Општине Горњи Милановац