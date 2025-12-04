ГРАДСКО ВЕЋЕ: ДАТА САГЛАСНОСТ ЗА ПОСКУПЉЕЊЕ ВОДЕ, ГРЕЈАЊА, ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА
На 33. седници Градског већа већници су, између осталог, дали своју сагласност и на предлоге да се повећају цене: воде, грејања, погребних услуга и одржавања гробља. О предложеним поскупљењима изјасниће се и одборници градског парламента на седници која ће бити одржана у среду, 10. децембра.
Када је реч о предложеном поскупљењу воде, грејања, погребних услуга и одржавања гробља, како је образложио је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка, корекције ових цена су последица „објективних околности“, међу којима су и најављена повећања зарада у јавном сектору:
– Према одлуци Владе Републике Србије у јавном сектору ће бити повећане плате за 5,1 одсто, уз додатних 10 процената за запослене који би и након тога остали испод износа законског минималца, тако да су и градска јавна комунална предузећа управо због тог повећања, али истовремено и због поскупљења енергената, предложила корекцију цена својих услуга.
Јавно предузеће „Рзав“, које водом снабдева општине Ариље, Пожегу, Лучане, Горњи Милановац и град Чачак, једно је од ретких које неће кориговати цену воде. Ово јавно регионално предузеће је од 1. јануара 2025. повећало цену кубног метра пијаће воде на 20,4 динара, јер је годинама радило испод економске цене и пословало са губитком, а стара цена воде није успевала да покрије ни трошкове производње.
Повећање цене воде најављује и ЈKП „Водовод“ у износу од 11,42 одсто, а како су у том предузећу израчунали, оптерећења за потрошњу воде и канализацију на месечном нивоу износиће 68 динара по једном потрошачу.
Цене својих услуга ће повећати и ЈKП „Моравац“ Мрчајевци за 20 одсто.
– „Моравац“ ће повећати цене својих услуга за 20 процената и треба напоменути да оне нису кориговане од 2024. године. И услуга изношења смећа биће увећана за 20 одсто. „Моравац“ пружа ту услугу на подручју Мрчајеваца и околних села и цена ће бити 97,27 динара по м/3, а била је 81,06 динара – објаснио је заменик градоначелника Чачка.
Када је реч о цени грејања и испоруци топлотне енергије, ЈKП за грејање „Чачак“ је, у складу са Уредбом о одређивању цена услуга снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, било у обавези да до 1. септембра оснивачу преда захтев за наредну грејну сезону.
– На Градском већу је усвојен предлог цена за грејну сезону. Варијабилни део цене ће бити смањен за 4,4 одсто у односу на цену у примени, а цена за фиксни део наших услуга биће повећана за око осам одсто у односу на цену коју сада примењујемо. То значи да се цена услуга плаћа на 12 месечних рата, у грејној сезони се плаћа и фиксни и варијабилни део, а ван грејне сезоне корисници плаћају само тај фиксни део цене услуга. Уколико у грејној сезони буде већа потрошња, биће и веће смањење тог варијабилног дела, тако да ће цена услуге бити смањена у односу на садашњу цену за око два, три процента, али ће ван грејне сезоне, када се наплаћује само фиксни део, та цена бити већа за неких осам процената, али, како је учешће фиксног дела цене негде око 30 посто, а варијабилног 70 одсто, укупни годишњи износ за кориснике ће бити нижи, под условом да цене енергената остану на садашњем нивоу – навела је Тања Тодоровић, финансијска директорка ЈKП за грејање „Чачак“, посебно истичући да је ово јавно предузеће у последње три године имало знатно повећање цене гаса, три-четири пута у току грејне сезоне, али да сада имају информације из Удружења топлана Србије да ће снабдевање гасом бити сигурно, да су обезбеђене довољне резерве гаса и да нема најављеног повећања цена енегрената.
Како је навео директор Дејан Ћосић, „Градско зеленило“ је предложило повећање цена услуга на гробљу. Коришћење капеле је тренутно 1.130, а предложено је да та врста услуге кошта 1.356 динара. Сахрањивање покојника са копањем раке кошта 9.366, а уколико одборници градског парламента дају „зелено светло“, убудуће ће износити 11.239 динара. До измене ће доћи и код цене накнаде за одржавање гробља, која ће са садашњих 1.092 бити повећана на 1.311 динара. Када је реч о накнади за коришћење гробног места, са пређашњих 340, месећна цена ће бити увећана на 408 динара, што значи да ће то на годишњем ноивоу износити 4.086 динара. Десетогодишњи закуп се плаћа унапред, а уколико се након тога странка не одазове, сматра се да је раскинула склопљени уговор.
– Упоредили смо накнаде за одржавање гробља и за коришћење гробних места са осталим градовима и видели да Чачак има доста ниже цене. Имамо девет радника и машине које се користе за одржавање гробља и да није тога гробље не би изгледало тако како изгледа. Има ту неслагања и оних који мисле да би гробље требало да буде боље одржавано, међутим, ова цифра на годишњем нивоу је према мом мишљењу симболична у односу на друге градове. Имамо неких 2.000 гробних оквира, где немамо наследнике, тако да имамо одржавање и тих гробних места. Ту је орезивање, као и сви други радови који се изводе да не дође до угрожавања гробних места. Овај десетогодишњи закуп за коришћење гробног места, то је пројекција одржавања комплетне инфраструктуре на гробљу (паркинг, канализација, улична расвета, водоводна мрежа…). На предложено повећање цена је делом утицало и предстојеће увећање минималне цене рада од 5,1 посто – навео је Ћосић, додајући да „Градско зеленило“ неће повећавати цене редовних и ванредних радова према локалној самоуправи, већ само цену услуга према трећим лицима за које, иначе, има веома мало времена, јер су изузетно велике зелене површине које у граду одржавају запослени у овом јавном комуналном предузећу.
„КОМУНАЛАЦ“ БЕЗ ПОВЕЋАЊА ЦЕНА
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ неће повећавати цену својих услуга према грађанима и према привреди. У новембру 2024, „Комуналац је имао огромно повећање цена , од 65 одсто, а и на последњој седници Скупштине града оне су повећане за 23% за домаћинства, а 15 одсто за све друге кориснике.
– Сматрали смо да не било баш добро по наше суграђане да комплетан терет пословања комуналног предузећа пребацујемо на њих. Сналазићемо се, повећаћемо наше приходе с обзиром на то да ћемо комплетно задужити наше сеоско подручје, још 22 сеоске месне заједнице обухватићемо системом наплате и ту очекујемо значајан прилив од 24.000.000 динара. Покушаћемо да увећамо приходе и кроз меру решавања проблема кабастог отпада, који се налази у кругу нашег комуналног предузећа, а који је иначе као тема заокупио пажњу наших суграђана. Морам да кажем да готово свакодневно камиони намештаја из домаћинстава завршавају на локацији „Комуналца“ и сада је то негде на 55.000 тона метара кубних запремине. И оно што је добро и што желим да саопштим грађанима, на прошлој седници Републичке владе добили смо од Министарства за заштиту животне средине 40.000.000 динара за дробилицу, којом ће Град Чачак, уз суфинансирање из својих средстава и подстицаје од 8.000.000 са ресора заштите животне средине, покушати да реши питање кабастог отпада. Ми за то ресурсе имамо, а сав тај кабасти отпад има одређену вредност. Имамо уговоре са цементарама које раде на територији Србије и продајом самлевеног дрвета од тог отпада моћи ћемо, како сада стање стоји, да приходујемо негде око 250.000 евра, али ми не решавамо ту тај посао трајно, тако да ће то бити један непрестани процес. Оно што је, такође, добро, ми ћемо комерцијално моћи да радимо тај посао за све локалне самоуправе које буду исказале жељу, јер радни сат те дробилице је 260 евра по сату, тако да може да се приходује и по том основу – навела је Мирјана Ђоковић, директорка „Комуналца“.
Ђоковић је посебно истакла да месечни приливи којима сада „Комуналац“ располаже, а то је негде око 68.000.000, нису довољни да подмире све трошкове, јер Чачак нема своју депонију и због тога плаћа изузетно високе цене одлагања комуналног отпада.
В. С.