ГРАДСКО ВЕЋЕ: ДАТА САГЛАСНОСТ ЗА ПОСКУПЉЕЊЕ ВОДЕ, ГРЕЈАЊА, ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА

Posle pojačanog testiranja kao i vremena koje je proteklo, od danas u Policijskoj upravi pod nadzorom za samoizolaciju je 780 osoba, rečeno je na sastanku Radnog tima Čačak. Takođe, u saopštenju se navodi i da je jedna radnica Policijske uprave pozitivna na korona virus pa će i služba i ona proći sve predviđene protivepidemijske mere. […]

