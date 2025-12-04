СПРЕМНОСТ МЛАДИХ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ОБУКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕУ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ“
Скуп посвећен обуци младих за пружање прве помоћи и реаговање у ванредним ситуацијама, који је одржан у среду, 3. децембра, у фискултурној сали Техничке школе, био је усмерен ка повезивању младих, просветних радника и институција и установа, како би заједно радили на важном циљу – спасавању живота, јачању безбедности и унапређењу припремљености грађана у локалној заједници. Овај догађај је организован у оквиру пројекта „ЕУ за здравствени систем Србије“, који финансира Европска унија, а спроводе Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска здравствена организација (СЗО), у партнерству са Министарством здравља, Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Градом Чачком, Црвеним крстом Чачак, Цивилном заштитом Чачак и Заводом за јавно здравље Чачак.
ОБУКА, КВИЗ, ВЕЖБЕ…
Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска здравствена организација (СЗО) реализују пројекат посвећен унапређењу спремности младих за реаговање у ванредним ситуацијама. На догађају, организованом у Техничкој школи, 3. децембра, учествовало је више од 100 ученика из неколико чачанских средњих школа. Ученици Техничке школе, Машинско-саобраћајне и Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ су током претходне две недеље успешно завршили обуку из пружања прве помоћи, па су им овом приликом свечано уручени сертификати. Поред тога, добили су практичне савете о спремности и реаговању током епидемија и пандемија, а затим су на квизу могли да тестирају новостечена знања.
Програм је водила секретарка Црвеног крста Чачак Наташа Цвијовић, а о јавном здрављу током ванредних ситуација говорила је др Данијела Парезановић из Завода за јавно здравље Чачак. Црвени крст је приказао симулациону вежбу „пружање прве помоћи и реаговање у ванредним ситуацијама“, а програм је завршен вежбом евакуације у случају пожара, коју су извели припадници Цивилне заштите.
ДОПРИНОС ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА НАЈТЕЖЕ СИТУАЦИЈЕ
У говору добродошлице Владан Милић, заменик градоначелника Чачка, нагласио је да је обука наших младих суграђана врло значајна, јер ће они своја искуства преносити будућим генерацијама.
– Град Чачак ће и убудуће подржавати програме оспособљавања младих суграђана за ванредне ситуације које их могу изненадити у животу. Циљ обуке је да млади буду оспособљени за реаговање у најтежим ситуацијама, јер ће од њих зависити, не само њихов живот, већ и животи других лица. Они ће своје вештине преносити будућим генерацијама, а ми се надамо да никада неће имати потребе да примене знања о реаговању у ванредним ситуацијама. Ова обука је важан допринос одрастању, формирању личности и стицању свести о њоховој битној улози у друштву у коме живе, одрастају, уче и раде – рекао је Владан Милић, захваливши представницима Европске уније и свим учесницима у реализацији ове обуке.
ПОДРШКА ПРЕТВОРЕНА У ТРАЈНУ СНАГУ
Ричард Маша, шеф операција II Делегације Европске уније у Србији, изразио је задовољство што је у Чачку више од сто ученика добило сертификате за спремност да пруже прву помоћ у ванредним ситуацијама. Обраћајаћу се ученицима, нагласио је да нису стекли само сертификате, већ и самопоуздање да реагују у ситуацијама када је свака секунда веома битна.
– Захваљујући вашем знању способни сте да унесете наду у нечији најтежи тренутак. Ово је само један део помоћи коју Европска унија пружа Србији за побољшање здравственог система. Имамо врло важне инвестиције у области побољшања инфраструктуре, микробилогије, дигитализације у Београду, Нишу, Крагујевцу… Али, када имате могућност да видите младе људе који су научили нешто ново, нешто што може спасти некоме живот, за нас је то веома битно. Управо је то врста отпорности коју желимо да изградимо код грађана широм Србије – рекао је, између осталог, Ричард Маша, захваливши свим партнерима пројекта што подршку Европске уније претварају у трајну снагу локалних заједница.
ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ ЗА ЧИТАВ ЖИВОТ
Фабрицио Андреуци, заменик сталног представника Програма Уједињених нација у Србији захвалио је домаћинима скупа и ученицима који су похађали курсеве прве помоћи.
– Ово није само обука, ово је прилика да стекну животне вештине које ће им трајати читав живот и које ће им помоћи да се снађу у ванредним ситуацијама, као што су пожари, здравствене кризе и слично. Овим вештинама могу да помогну себи, али и својим породицама, комшијама и својој заједници. Поносан сам што имам прилику да будем део овог пројекта заједно са Европском унијом, Министарством здравља и Светском здравственом организацијом. Са Чачком смо сарађивали и раније у пројекту заштите од поплава, са општинама слива Западне Мораве. Имамо партнерство које се провлачи кроз прошлост, траје данас, а надамо се да ће трајати и у будућности – истакао је Фабрицио Андреуци.
ВИШЕСТРУК ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА
Професорка др Верица Јовановић, директорка Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, нагласила је да ова институција доприноси унапређењу реаговања у ванредним ситуацијама кроз подршку и развој здравствених политика, едукацију и подизање капацитета заједнице, укључујући и образовање младих о ризицима и мерама заштите:
– Министарство здравља заједно са Институтом за јавно здравље Србије подржава иницијативе које младима омогућавају стицање практичних знања и вештина које могу да примене у животу. Значај овог пројекта је вишеструк, а кључни циљ је унапређење капацитета, како у грађевинским објектима, тако у знању, вештинама и опреми у здравственом систему. Али и унапређење капацитета у подржавајућим системима који су непосредно повезани у мултисекторским активностима са Министарством здравља и здравственим услугама које се пружају становништву за унапређење реаговања у ванредним ситуацијама.
Пројекат „ЕУ за здравствени систем Србије“ траје од 2023. године. Укупна вредност овог пројекта је око 12 милиона евра, а један део средстава је одвојен управо за процес едукације који се спроводи на територији града Чачка у неколико школа, рекла је Верица Јовановић и додала:
– Са великим задовољством можемо рећи да је више од 120 ученика Техничке, Машинско-саобраћајне и средње Музичке школе учествовало у унапређењу знања и вештина у пружању прве помоћи у ванредним систуацијама. За време пандемије ковида смо имали прилику да видимо да су сва знања од великог значаја и да је сва помоћ здравственим радницима и здравственом систему кључна. За реаговање у ванредним ситуацијама је важно да грађани, нарочито млади људи имају знања и вештине пружања прве помоћи. Ова обука је веома значајна инвестиција за будућност, јер сада имамо много ученика који ће даље моћи да шире своје вештине и знања. Најважније је препознати ризично стање, ванредну ситуацију и правилно реаговати.
„НИКАДА НЕ ЗНАМО ШТА МОЖЕ ДА СЕ ДЕСИ“
Ученици који су похађали обуку кажу да су научили основне вештине прве помоћи у Црвеном крсту, јер желе да буду спремни да помогну у ванредним ситуацијама са којима би могли да се сусретну у животу.
– Важно је да будемо, пре свега, људи и да укажемо помоћ ако је некоме потребна. Обука није била тешка, али је много значајна у тешким животним ситуацијама. Једноставна, ефикасна обука, сви могу да науче, а реално је потребна свима, јер никада не знамо шта може да се деси у животу… – само су неки од одговора полазника обуке.
Представници Европске уније и UNDP-а су директору Техничке школе Бранку Максимовићу и јединици Цивилне заштите уручили донацију – личну и заштитну опрему.
Н. Р.