СПРЕМНОСТ МЛАДИХ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Od danas kafići i restorani moći će da rade do ponoći svakog dana. To se odnosi i na zatvorene i otvorene objekte. Trafike i kiosci mogu da rade od 00 do 24h. Bioskopima je takođe produženo radno vreme, pa će poslednja projekcija biti od 23 sata. Izvor: Telegraf

Подели ово: Твитер

Фејсбук

