НА 33. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2026. ГОДИНУ

НА 33. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2026. ГОДИНУ

ПРИХОДИ У ГРАДСКОЈ КАСИ СЕДАМ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

На 33. седници Градског већа утврђен је предлог одлукe о буџету Града Чачка за 2026. годину у износу од 7.000.000.000 динара. 

Владан Милић, заменик градоначелника Чачка

Предлог буџета Града Чачка за наредну годину урађен је у складу са препорукама Министарства финансија за припрему буџета локалних самоуправа за 2026. и пројекцијама за 2027. и 2028. годину. Сагласно достављеном нацрту одлуке која ће ускоро ући у скупштинску процедуру, градски буџет за 2026. годину планиран је у износу од 7.000.000.000 динара. Како наводи начелник Градске управе за финансије Радомир Тајсић, као и претходних година, у структури прихода и примања буџета најзначајнији прилив средстава очекује се од прихода и примања по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износи 64 одсто укупних прихода, а након тога следи порез на имовину од 1.282.100.000 динара, чије је учешће 18 процената. Ове две ставке у укупним приходима буџета чине 82 процента.  

Радомир Тајсић, начелник Градске управе за финансије

– Када говоримо о расходној страни буџета, и издаци су планирани у износу од 7.000.000.000 динара. У расходној структури најзначајније учешће имају расходи за запослене (зараде и други расходи за запослене) и они износе 1.923.388.500 динара, што представља 28 процената. Издаци за коришћење роба и услуга учествују са 35,32 одсто, а расходи по основу трансфера и дотација око 8,23 одсто, док су издаци за основна средства  пројектовани на 10 процената. Ове наведене категорије учествују у структури расхода са готово 80 процената. У нацрту одлуке о градском буџету, 78 одсто укупних издатака се фактички односи на програме: предшколског васпитања (близу 22%), општих услуга локалне самоуправе (око 20%), организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре (10%), развоја културе и информисања (5,74%), развоја спорта и омладине (5,70%) и комуналних делатности (7,64%) – прецизирао је начелник ГУ за финансије.

Великих капиталних инвестиција, према речима Тајсића, у наредној години неће бити, као ни нових кредитних задуживања. 

Ово је година у којој ћемо завршити инвестиционе пројекте из претходних година, без додатних задужења код пословних банака – истакао је Тајсић.

О предлогу одлуке о буџету Града Чачка за 2026. годину разматраће одборници градског парламента на седници која је заказана за среду, 10. децембар.

В. С.

