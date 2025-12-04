Облачно, повремено са кишом

Прогноза времена за 5. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Петак: Облачно, ујутру са слабом кишом у источним и југоисточним пределима Србије. Током пре поднева и средином дана кишна зона ће се проширити и на остале крајеве наше земље. Ветар слаб и умерен југоисточни и источни, у кошавском подручју умерен и јак, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујни (посебно током јутра и поново крајем дана када се очекују удари од 85 до 100 km/h). Јутарња температура од 3 до 8 °С, на југу Баната око 11 °С, а највиша дневна од 7 до 13 °С.