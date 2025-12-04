децембар Фото: Зорица Драгићевић Милошевић
Облачно, повремено са кишом

Прогноза времена за 5. децембар

(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Зорица Драгићевић Милошевић

 Петак: Облачно, ујутру са слабом кишом у источним и југоисточним пределима Србије. Током пре поднева и средином дана кишна зона ће се проширити и на остале крајеве наше земље. Ветар слаб и умерен југоисточни и источни, у кошавском подручју умерен и јак, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујни (посебно током јутра и поново крајем дана када се очекују удари од 85 до 100 km/h). Јутарња температура од 3 до 8 °С, на југу Баната око 11 °С, а највиша дневна од 7 до 13 °С.

Тропски дани пред нама

G. D.

ИЗВОР: РТС Јутро још пријатно свеже – температура од 10 степени, највиша дневна до 35. У Београду до 34 степена, наредни дани тропски. Претежно сунчано и топло. Ветар слаб и умерен, северни. Најнижа температура од 10 до 19, а највиша од 32 до 35 степени. Још један топао дан Због високе температуре и дуготрајне суше […]
Непромењене цене горива

vladecaglas

Како преноси РТС, у Србији ће у наредних седам дана максимална малопродајна цена евродизела износити 198 динара за литар, а бензина 187 динара. Цена евродизел и бензин у односу на прошлу недељу је непромењена. Извор: РТС
ЖИВОТ ТРЕБА ВРАТИТИ ОБИЧНИМ ТОКОВИМА

vesna

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГА ВЕСНЕ КОВАЧЕВИЋ Сваки 1. септембар је због нове школске године за све ученике важан датум, а посебно за прваке и петаке, као и оне који тек крећу у средњу школу. Нова ситуација, због пандемије, немеће додатне и прилично другачије припреме ђацима, родитељима, наставницима и школама, које ће организовати рад […]

