Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 5. децембар

Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 5. децембар 

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у петак, 05. 12. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Кулиновцима, код трафостанице Чукара и Водовод, потрошачи у Горњој Атеници и Лозници – потес Здрављак. 

Од 08:00 до 09:00 часова без електричне енергије биће и потрошачи у Љубићу – потес Растоке и Мариновићи, у Коњевићима – у пољу и Растокама, као и потрошачи у Прељинској Балузи. 

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

