Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 5. децембар 

Članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević najavila je da će narednih nedelja i u Srbiji biti doneta odluka o preporuci za vakcinaciju dece starosti od 12 do 15 godina isključivo Fajzerovom vakcinom. Ona je posle sednice Kriznog štaba odgovarajući na pitanja novinara rekla da i sada postoji preporuka za vakcinaciju starijih od 16 godina isključivo […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

