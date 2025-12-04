ВЕЛИКА ВЕСТ ЗА ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ” –
ПРОЈЕКАТ „ШКОЛСКА БАШТА“ ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА
Основна школа „Танаско Рајић“ из Чачка добила је једну од највећих потврда свог рада — пројекат „Школска башта – корак ка практичној настави и учењу” званично је одобрен за финансирање од стране Фондације Темпус у оквиру Еразмус+ програма.
„Вест је стигла током летњег распуста и представља велики успех за нашу школу, посебно имајући у виду да смо се за овај програм пријавили први пут. Наш пројекат освојио је изузетних 92/100 поена и заузео прво место међу финансираним пројектима основних школа у Србији, што представља огромно признање труда наставника и ученика који су од септембра 2024. године вредно радили на припреми”, изјавио је директор школе Војин Малетковић.
Шта доноси пројекат „Школска башта”?
Пројекат је усмерен на теме од кључног значаја за савремено образовање: развој зелених вештина, подстицање демократских и инклузивних пракси, веће учешће ученика у одлучивању, неговање вредности Европске уније – једнакости, поштовања закона, активног грађанства и борбе против дискриминације. Ове вредности нису само формално наведене: оне су уткaне у методологију рада, планиране активности и очекиване исходе, са јасним циљем да развијају целокупну школску заједницу.
ОШ „Танаско Рајић” већ годинама негује разноврсне програме и активности које су препознате и у процесу евалуације. Посебно је поносна на изборне предмете Планинарство и боравак у природи и Чувари природе, али и пројекте: Еколошки лист, Енергетска ефикасност, Зелене мисли, Моје дрво дише, Еколошка учионица.
Ова чачанска школа већ годинама уназад остварује међународну сарадњу са чешком школом Вихлидка из Валашке Мезиричи, али и учествује у важним пројектима: ICILS, TALIS, „Здраво растимо”, „Здравим навикама и вредностима кроз живот”. Овакве активности показале су да је школа већ дубоко посвећена еколошком образовању и практичном учењу, што пројекат „Школска башта” додатно унапређује.
Један од главних циљева пројекта јесте увођење практичних, еколошких и демократских садржаја у наставу свих разреда и предмета. Школска башта постаће централно место за учење о природи, одговорности, тимском раду, предузимљивости и грађанском учешћу. Еразмус пројекти мобилности пружају вредну могућност стицања искуства кроз посете другим државама и њиховим образовним системима, што представља изузетну прилику за настванике и школу да имплементацијом нових идеја подигну и подстакну ниво рада у установи. Уз наведено, школа планира да настави ангажовање на пољу Еразмус пројеката у циљу даље трансформације школског програма који ће ученицима понудити разноврснију, инклузивнију и интерактивнију наставу.
Први кораци су већ направљени.
И пре званичног почетка пројекта, наставници, учитељи и ученици започели су бројне активности: садња дрвећа у школском дворишту и околини, промоција еколошке сликовнице, успостављање сарадње са Институтом за воћарство у Чачку, који ће помоћи у едукацији о биљним врстама, заштити биља и одрживој производњи.
Одобравање овог пројекта представља прекретницу за ОШ „Танаско Рајић“. Он пружа прилику да школа постане место у коме се сви осећају укључено, мотивисано и подржано, као и да се развијају компетентни, одговорни и креативни ученици.
Ово није само пројекат за једну школску годину — ово је инвестиција у школу будућности.