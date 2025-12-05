СВОЈ НА СВОМЕ! ЈЕДАН ЗАКОН – РЕД ЗА СВЕ

СВОЈ НА СВОМЕ!
Закон о посебним условима на евидентирање и упис права на непокретности
Од 8. децембра грађани могу да започну поступак уписа права својине на непокретности.
Како су цене такси услуга варирале у претходном периоду, званично је изгласана одлука на нивоу Градског већа, те ће од 19. августа бити уједначене цене такси услуге. Различита такси предузећа поседују различите услове за вожњу, тј. различита возила којима се корисници ових услуга превозе. Путници, конзументи такси услуга од данас, од 19. августа, истим износом […]
ИЗВОР:РТС Пролеће у фебруару, температура и до 19 степени Поново стиже топлији ваздух: претежно сунчано и топлије током дана у Србији. Ујутру на северу земље понегде са слабом кишом. Јутарња температура од 0 до 6 степени, највиша дневна до 19 степени. Ујутру умерено до потпуно облачно, на северу земље понегде са слабом кишом. Током дана […]
Šteta od grada u poljoprivredi, koji je padao na teritoriji grada Čačka 19. maja, procenjena je na 493 miliona dinara. Nevremenom je bilo zahvaćeno oko 527 hektara poljoprivrednog zemljišta, a najviše su stradali voćnjaci u Miokovcima. U toku je procena štete od poplava i grada koji su pogodili Čačak tokom juna u više navrata. Čim […]