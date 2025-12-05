СВОЈ НА СВОМЕ! ЈЕДАН ЗАКОН – РЕД ЗА СВЕ

Šteta od grada u poljoprivredi, koji je padao na teritoriji grada Čačka 19. maja, procenjena je na 493 miliona dinara. Nevremenom je bilo zahvaćeno oko 527 hektara poljoprivrednog zemljišta, a najviše su stradali voćnjaci u Miokovcima. U toku je procena štete od poplava i grada koji su pogodili Čačak tokom juna u više navrata. Čim […]

