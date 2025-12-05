Slične Vesti
Облачно са кишом, пљусковима и грмљавином – могуће непогоде са градом
ИЗВОР: РТС У Србији данас променљиво облачно, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином. Понегде су могуће и непогоде. Најнижа температура од 13 до 18, највиша до 26 степени. Променљиво облачно, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином, осим у Неготинској Крајини где ће се задржати суво време. У послеподневним сатима и даље ће бити услова за […]
ЧАЧАНИМА „ЗЛАТНА ПЛАКЕТА“ за најплеменитији подвиг године
Грађани Чачка су добитиници „Златне плакете“ за најплеменитији подвиг године, одлучио је жири Компаније „Вечерњих новости“ која ову награду додељују по 59. пут. Чачани су ово признање добили због тога што су у рекордном року прикупили око три милиона динара како би отплатили стамбени кредит младог лекара др Слободана Благојевића, који се помажући својим суграђанима […]
Највиша дневна температура до 24 степена
Субота, 26. 10. 2024: Ујутру по котлинама, долинама река и висоравнима југозападне, јужне и југоисточне Србије магла. Током дана у свим пределима претежно сунчано уз слаб и умерен југоисточни ветар који ће на југу Баната повремено бити јак. Најнижа температура од 1 до 12, највиша дневна од 18 до 24 степена. (Извор: РХМЗ, РТС)