ТЕСТИРАЊЕ И САВРЕМЕНЕ ТЕРАПИЈЕ ИЗ КОРЕНА ПРОМЕНИЛЕ ПОГЛЕД НА ХИВ

МОЖЕ СЕ „КАО САВ НОРМАЛАН СВЕТ“?!
До пре само пар деценија СИДА је била неумољиви убица, а оболели су се борили, осим са веома тешком болешћу, и са честом стигмом друштва. У међувремену ова болест у великој мери је изгубила статус табу теме, јер се много више говорило о мерама и значају превенције. Захваљујући напретку науке, пре свега медицине и фармације, живот са ХИВ вирусом може да буде дуг и квалитетан, уз услов да се инфекција открије правовремено и да пацијент доследно узима своју терапију, која је у Србији бесплатна и доступна свим пацијентима. И тестирање на ХИВ сада је много брже и јефтиније. Ипак, и даље знатан број инфицираних сазна да има вирус у одмаклој фази, због чега је и много већи ризик од оболевања и умирања. Процене су да 500 до 1.200 особа у Србији не зна да је инфицирано. Поводом 1. децембра, Светског дана борбе против сиде, о овим подацима, новим терапијама и дијагностици говорио је на конференцији за новинаре др Аксентије Тошић, директор Завода за јавно здравље Чачак.
Према његовим речима, садашњи лекови могу ХИВ инфекцију да практично „преведу“ у једну врсту хроничног стања, без неких великих здравствених компликација. Он је указао на изузетну важност тестирања, које је, поред превенције, најважнија карика у значајном смањењу броја оболелих у целом свету, јер инфекција дуги низ година може бити без икаквих знакова и симптома.
– Једини начин доказивања да ли је неко ХИВ позитиван је лабораторијско тестирање. То данас више није скупо, чак и да се то тестирање ради у приватној „режији“, а на великом броју места може се урадити бесплатно… Осим мреже завода Института за јавно здравље, бесплатна тестирања се повремено раде и на другим местима, пре свега студентским домовима, факултетима, најчешће у децембру сваке године. Пре тестирања обавља се стручно саветовање са особом која се тестира. Резултати су готови веома брзо, до 10-15 минута – саопштио је др Тошић и истакао значај медија у томе што је велики број људи широм света упознат са вредношћу тестирања и са могућностима терапије.
У случају позитивног разултата одмах се предузимају терапијске процедуре, које су данас изузетно ефикасне, јер постоје бројни антивирусни лекови који могу зауставити даљу прогресију болести и спречити појаву компликација. Од 1997. године високоактивна антиретровирусна терапија (HAART) је доступна и бесплатна у Србији, а сви трошкови лечења иду на терет Републичког фонда за здравствено осигурање.
– Не можемо говорити о потпуном излечењу, али су резултати савремених терапија толико добри, да особе, које у најранијој фази утврде да су позитивне и почну са терапијом, могу да очекују да ће живети приближно као да се и нису инфицирале. Такође, код особа које редовно узимају терапију не детектује се вирус у крви и оне, без обзира што их водимо као позитивне, не могу другима да пренесу инфекцију – нагласио је др Тошић.
Два доминантна начина преноса вируса су преко заражених игала и шприцева (код интравенских уживалаца дрога) и сексуланим контактом без заштите, односно, без кондома.
Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, од првог регистрованог случаја 1985. до новембра 2025. године, у Србији је забележено 5.002 особе ХИВ позитивне. Ове године дијагностиковано је и пријављено 99 инфицираних особа, од чега је код 16 дијагностикован клинички АИДС, а шест особа је умрло од болести. Највећи број дијагностикованих је у великим градовима, пре свега, јер многи бирају велике центре за тестирање, а и због примене HAART терапије у клиничким центрима.
На територији Моравичког округа од почетка 1985, када је забележен први ХИВ позитиван, до сада их је регистровано укупно 53 (41 је мушког пола), од чега су од сиде оболеле 32 особе, а 14 их је преминуло.
Овогодиши слоган Светског дана борбе против ХИВ/АИДС-a „Како се носити са потешкоћама – побољшање превенције и лечења“ указује и на значај подизања свести јавности и подршку свима који живе са ХИВ-ом, јер је стигма и даље једна од највећих препрека превенције, тестирања и лечења.
В. Т.