„ОВА ПЕСМА НЕКА БУДЕ МОЛИТВА“

ЧАЧАНСКА ГРУПА „АГИОС“ ОБЈАВИЛА ПЕСМУ „СВЕТИ ОЧЕ ВАСИЛИЈЕ“, УЗ МУЗИЧКИ СПОТ
Недавно је чачанска група „Агиос“ објавила песму „Свети оче Василије“ коју прати пригодан музички спот. Музику и текст за песму „Свети оче Василије“, са дивним коментарима на друштвеним мрежама, написао је Филип Робовић, док су аранжман урадили Александар Алемпијевић, Весна Робовић, Миодраг Ристивојевић и Милица Петровић. Микс, продукцију и мастеринг урадили су Александар Савић и Александар Алемпијевић. Видео је реализован уз благослов архиепископа и митрополита жичког Јустина.
Управо је идеја за песму „Свети оче Василије“, као својеврсну молитву и извор снаге, нимало случајно, окупила чачанске музичаре у групу „Агиос“, што на грчком језику значи „Свети“. У снимању песме су учествовали Весна Робовић (вокал, аранжман, пратећи вокал), Миодраг Ристивојевић (гитара, аранжман, пратећи вокал), Милица Петровић (виолина, аранжман, пратећи вокал), Александар Алемпијевић (перкусије, аранжман, пратећи вокал) и Филип Робовић (текст, музика, пратећи вокал). Песма је снимљена у студију „Уна“ и може се чути на Јутјубу. Микс, продукцију и мастеринг урадили су Александар Савић и Александар Алемпијевић.
Видео, монтажу, сценарио, режију, постпродукцију потписује, такође, Александар Алемпијевић. Камера, дрон, асистент и техничка подршка је Александар Михаиловић, а за лого је заслужан Миодраг Ристивојевић. Видео је реализован уз благослов архиепископа и митрополита жичког Јустина.
– За подршку током снимања спота захвални смо оцу Николи Перовићу (Црква Светог Василија Острошког у Прељини), оцу Тимотеју Миливојевићу (Манастир Вазнесење), оцу Ивану Терзићу (Црква Светог Апостола Павла у Цветкама), братији Манастира Студеница, Горњој испосници Светог Саве, Катарини Алемпијевић, оцу Александру Грујовићу и оцу Војиславу Рисимовићу. Групу „Агиос“ окупила је песма „Свети оче Василије“. Свети Василије Острошки је један од светаца које Срби јако поштују и славе, а често му се својим молитвама обраћају за помоћ у невољама. Име групе је настало пред само снимање песме, а „Агиос“ на грчком значи „Свети“. Надахнуто, лако и веома брзо смо је снимили баш пред празник Светог Василија Острошког, у студију код Александра Савића, са намером да урадимо и спот кад се створе услови. Снимали смо на више локација, под благословом архиепископа и митрополита жичког Јустина. Уз Божију помоћ све смо добро завршили и песма је заживела на друштвеним мрежама и Јутјубу. Реакције људи су одличне, коментари су лепи. Језгро групе „Агиос“ чине Весна и Филип Робовић, а остали су сарадници. Група је створена управо због песме „Свети оче Василије“, али уколико нас буде мотивисала нека слична, сигурно ћемо се поново окупити – рекао је за наш лист Александар Алемпијевић, чачански мултимедијални стваралац, једнан од чланова групе, коме је било велико задовољство и част да помогне својим искуством, да учествује у реализацији овог аудио и видео формата.
Један у низу дивних коментара на друштвеним мрежама, као посебан вид подршке, потписује Удружење Чачана у Београду: „Надамо се да ће ова лепа композиција разгалити срца нашег народа, на понос свима нама, а поготово члановима чачанске групе „Агиос“. Желимо им да нас ускоро обрадују са још оваквих композиција“.
Н. Р.
Фото: Архива групе „Агиос“
Свети оче Василије
Верујем у једног Бога Господа
Василија сина му са Острога
Божији светац болести исцељује
долазе му верни да се поклоне
Свети оче Василије, чувај моје најмилије
Свети оче Василије, чувај моје најмилије
Кад засија сјајна звезда на небу
Радујем се поћи ћу ка Острогу
Тад ћу своје грехе Богу предати
Пред кивотом светим исповедати
Свети оче Василије, чувај моје најмилије
Свети оче Василије, чувај моје најмилије
Ова песма нека буде молитва
За острошког светог митрополита
Са острошких стена он се молио
Из болесних демоне изгонио
Свети оче Василије, чувај моје најмилије
Свети оче Василије, чувај моје најмилије