Чачак добио 40 милиона динара за набавку опреме за прераду кабастог отпада

Чачак добио 40 милиона динара од Министарства заштите животне средине за набавку опреме за прераду кабастог отпада
Град Чачак добио је од Министарства заштите животне средине 40 милиона динара за успостављање линије за третман кабастог отпада. Ова инвестиција представља кључни корак ка системском решавању проблема који је годинама оптерећивао рад комуналног система града. Уговор о додели средстава у име Града Чачка потписала је помоћница градоначелника Марјана Петронијевић.
Према подацима ЈКП „Комуналац“, у кругу предузећа тренутно се налази више од 55.000 кубика кабастог отпада, који је складиштен годинама уназад. У ову категорију спадају стари и дотрајали комади намештаја из домаћинстава наших суграђана, дрвена столарија, крупна пластика као и мања количина гума.
Набавком савремене опреме за прераду кабастог отпада (дробилице), Чачак први пут добија могућност да ову врсту отпада обрађује на ефикасан, безбедан и еколошки прихватљив начин. Третман отпада омогућиће знатно смањење запремине, издвајање материјала погодних за рециклажу, али и стварање тзв. финалне фракције која има тржишну вредност, чиме ће се за град и комунални систем остварити додатни приходи од даље продаје или предаје материјала. На овај начин, пројекат доноси и еколошку и економску добит. Укупна вредност инвестиције износи 48 милиона динара, од чега је учешће Града Чачка осам милиона динара из ресора заштите животне средине.
Кабинет градоначелника Чачка