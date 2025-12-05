Чачак добио 40 милиона динара за набавку опреме за прераду кабастог отпада

Prema rečima nadležnih iz JKP “Čačak” sve je spremno za predstojeću grejnu sezonu, toplotni izvori (toplane i kotlarnice) i distributivna mreža su već pripremljeni, a urađeni su i neophodni remonti, kao i intervencije u stambenim zgradama. Sistem je potpuno spreman za grejnu sezonu, prošle sedmice su završene hladne, a tokom ove nedelje su bile tople […]

