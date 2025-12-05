Grad

Чачак добио 40 милиона динара за набавку опреме за прераду кабастог отпада

Чачак добио 40 милиона динара од Министарства заштите животне средине за набавку опреме за прераду кабастог отпада

Град Чачак добио је од Министарства заштите животне средине 40 милиона динара за успостављање линије за третман кабастог отпада. Ова инвестиција представља кључни корак ка системском решавању проблема који је годинама оптерећивао рад комуналног система града. Уговор о додели средстава у име Града Чачка потписала је помоћница градоначелника Марјана Петронијевић.

Према подацима ЈКП „Комуналац“, у кругу предузећа тренутно се налази више од 55.000 кубика кабастог отпада, који је складиштен годинама уназад. У ову категорију спадају стари и дотрајали комади намештаја из домаћинстава наших суграђана, дрвена столарија, крупна пластика као и мања количина гума.

Набавком савремене опреме за прераду кабастог отпада (дробилице), Чачак први пут добија могућност да ову врсту отпада обрађује на ефикасан, безбедан и еколошки прихватљив начин. Третман отпада омогућиће знатно смањење запремине, издвајање материјала погодних за рециклажу, али и стварање тзв. финалне фракције која има тржишну вредност, чиме ће се за град и комунални систем остварити додатни приходи од даље продаје или предаје материјала. На овај начин, пројекат доноси и еколошку и економску добит. Укупна вредност инвестиције износи 48 милиона динара, од чега је учешће Града Чачка осам милиона динара из ресора заштите животне средине.

