Канцеларија за младе у недељу, 15. фебруара у периоду од 12.00 до 15.00 часова у сарадњи са НУРДОР-ом организује хуманитарну акцију на Градском тргу, поводом обележавања Светског дана деце оболеле од рака. Акција подразумева радионице за најмлађе, осликавање по лицу и хуманитарну продају, а сав приход иде за лечење деце оболеле од рака.
Светски дан деце оболеле од рака, 15. фебруар
И ЈА СЕ БОРИМ, А ТИ?
НУРДОР обележава Светски дан деце оболеле од рака
САОПШТЕЊЕ
Национално удружење родитеља деце оболеле од рака НУРДОР ће 15. фебруара 2026. године, поводом Светског дана деце оболеле од рака, организовати сусрете деце, родитеља, медицинских радника, волонтера, донатора и свих оних који својим ангажовањем доприносе унапређењу области педијатријске хематоонкологије у Србији. Активности ће се реализовати у чак 38 градова широм земље.
Циљ кампање је да мотивишемо јавност, укажемо на значај континуиране подршке деци оболелој од рака и њиховим породицама, као и да заједно ширимо вредности које НУРДОР од свог оснивања доследно промовише: солидарност, праведност, поштовање људских права, једнакост и моралну одговорност.
Овог 15. фебруара посебан акценат стављамо на унапређење система кроз решавање кључних недостатака, међу којима су формирање Националног педијатријског канцер регистра, развој педијатријског палијативног збрињавања и успостављање дугорочног праћења деце лечене од малигних болести. Желимо да се наш глас чује снажније, да у наредном периоду успоставимо још чвршћу сарадњу са релевантним институцијама и да заједничким напорима обезбедимо достојанствено лечење за свако дете, као и достојанствену бригу на крају живота кроз умрежавање и јачање система педијатријског палијативног збрињавања.
Позивамо грађане, компаније, донаторе и све људе добре воље да се укључе и пруже подршку у прикупљању средстава за унапређење квалитета лечења и живота деце оболеле од рака и њихових породица. Ова иницијатива представља прилику за трајно повезивање јавности, институција и НУРДОР-а, како бисмо удружени, снажнији и спремнији наставили да пружамо подршку и мењамо систем, за дугорочну добробит деце лечене од рака у Србији.
Акција ће бити одржана у следећим градовима: Београд, Нови Сад, Ниш, Ивањица, Коцељева, Крагујевац, Прибој, Ваљево, Златибор, Лебане, Крушевац, Бор, Рековац, Чачак, Смедерево, Уб, Бајина башта, Пожаревац, Рума, Зајечар, Пећинци, Ужице, Краљево, Смедеревска Паланка, Пријепоље, Доњи Милановац, Јагодина, Ћуприја, Лазаревац, Врњачка Бања, Владичин Хан, Врање, Лесковац, Власотинце, Кладово, Суботица, Сомбор, Зрењанин.
У сарадњи са Институтом за трансфузију крви, тог дана ће у појединим градовима бити организовано добровољно давање крви. За више информација посетите сајт: www.nurdor.org
Захваљујући снажној подршци заједнице, НУРДОР је током 23 године постојања уложио преко 5 милиона евра: у свих шест педијатријских хематоонколошких одељења у Србији, отворио и свакодневно води бригу о функционисању пет Родитељских кућа (три у Београду, по једна у Нишу и Новом Саду) намењених смештају породица деце која се лече ван места пребивалишта, и активно учествовало у измени два закона из области здравствене заштите. НУРДОР континуирано улаже у едукацију медицинских радника, организује рехабилитационе кампове и обезбеђује свеобухватну психосоцијалну подршку породицама.