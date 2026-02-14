Свети Трифун, заштитник виноградара и пољских радова

U svakodnevnoj lekarskoj praksi sve su uočljivije posledice preležane kovid infekcije. Najčešće se ispoljavaju na srcu i krvnim sudovima, neurološkom sistemu, stomačnim organima. Ipak, biće neophodna detajna istraživanja da bi se sabrale sve posledice narušenog zdravlja koje je donela korona. – Svaki dan vidimo i čujemo o oštećenju nekih organa. Naročito kardiovaskularnih, neuroloških, stomačnih. Pominju […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

