CENE NA SABORU TRUBAČA

Pored zvaničnog programa od svojih početaka do današnjih dana Dragačevski sabor u Guči je veliki višednevni vašar na kome se prodaju suveniri i druga roba.



Da je sabor i jedan veliki vašar potvrđuju brojne šatre u kojima se uz zvuke trube služi svadbarski kupus i pečenje, ali i rostilj , leskovačka mućkalica i drugi različiti gurmanluci.



Cene se menjaju kako se Sabor zahuktava, porcija kupusa je od 300 do 500 dinara, kilogram praseceg pečenja od 1.200 do 1.500, a jagnjećeg do 1.800 dinara, pivo od 150 do 300 , a ko bude želeo da popije domaću tursku kafu platiće 100 dinara.

