„ČISTO IZ LJUBAVI“: U ČAČKU TOKOM VIKENDA UKLONJENO 70 KILOGRAMA OTPADA

Udruženje građana „Planeta znanja“ iz Čačka, u saradnji sa Osnovnom školom „Tanasko Rajić“ i Predškolskom ustanovom „Čarobna šuma“ sprovelo je akciju uklanjanja otpada na levoj obali Zapadne Morave u tom gradu, kao i u blizini spomenika Tanasku Rajiću, i to u okviru projekta „Čisto iz ljubavi“ kompanije Lidl Srbija. Tokom vikenda, više od 22 volontera uklonilo je 70kg otpada iz prirode, a pored akcije volonteri su u sklopu projekta održali i edukativne radionice za više od 110 dece, nastojeći da pruže doprinos čistijoj i „zelenijoj“ budućnosti svoje lokalne zajednice.

Pomenuta akcija u Čačku deo je ovogodišnjeg ciklusa projekta „Čisto iz ljubavi“, koji se sprovodi po šesti put. Ovoga puta, obuhvatio je i edukacije na temu ekologije, koje su tokom aprila i maja realizovane širom Srbije, namenjene lokalnim organizacijama i udruženjima zainteresovane za delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Odabrane organizacije koje su učestvovale dobile su priliku da, uz finansijsku podršku Lidla, sprovedu akcije uklanjanja otpada iz prirode i na taj način pokrenu pozitivne promene u svojoj zajednici.

Ovogodišnja sezona projekta obuhvata inicijative u još jedanaest loklanih zajednica – Boru, Priboju, Sjenici, Beogradu, Smederevu, okolini Kučeva, Požarevcu, Vlasotincima i Nišu, dok su Pirot i Novi Sad domaćini po dve takve inicijative.

Više informacija o projektu „Čisto iz ljubavi“ možete pronaći na linku.

