Društvo

„ČISTO IZ LJUBAVI“: U ČAČKU TOKOM VIKENDA UKLONJENO 70 KILOGRAMA OTPADA

G. D. Komentara (0)

„ČISTO IZ LJUBAVI“: U ČAČKU TOKOM VIKENDA UKLONJENO 70 KILOGRAMA OTPADA 

Udruženje građana „Planeta znanja“ iz Čačka, u saradnji sa Osnovnom školom „Tanasko Rajić“ i Predškolskom ustanovom „Čarobna šuma“ sprovelo je akciju uklanjanja otpada na levoj obali Zapadne Morave u tom gradu, kao i u blizini spomenika Tanasku Rajiću, i to u okviru projekta „Čisto iz ljubavi“ kompanije Lidl Srbija. Tokom vikenda, više od 22 volontera uklonilo je 70kg otpada iz prirode, a pored akcije volonteri su u sklopu projekta održali i edukativne radionice za više od 110 dece, nastojeći da pruže doprinos čistijoj i „zelenijoj“ budućnosti svoje lokalne zajednice. 

Pomenuta akcija u Čačku deo je ovogodišnjeg ciklusa projekta „Čisto iz ljubavi“, koji se sprovodi po šesti put. Ovoga puta, obuhvatio je i edukacije na temu ekologije, koje su tokom aprila i maja realizovane širom Srbije, namenjene lokalnim organizacijama i udruženjima zainteresovane za delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Odabrane organizacije koje su učestvovale dobile su priliku da, uz finansijsku podršku Lidla, sprovedu akcije uklanjanja otpada iz prirode i na taj način pokrenu pozitivne promene u svojoj zajednici. 

Ovogodišnja sezona projekta obuhvata inicijative u još jedanaest loklanih zajednica – Boru, Priboju, Sjenici, Beogradu, Smederevu, okolini Kučeva, Požarevcu, Vlasotincima i Nišu, dok su Pirot i Novi Sad domaćini po dve takve inicijative.

Više informacija o projektu „Čisto iz ljubavi“ možete pronaći na linku.

Slične Vesti
Društvo

МИНОВИЋИ ИЗ КАТРГЕ ЧУВАЈУ БРВНАРУ СТАРУ ДВА ВЕКА – СВЕДОЧИ О ДАВНИМ ВРЕМЕНИМА

vesna

Брвнара на имању Миновића у Катрзи сведок је многих времена. Из ње су, кажу, поникли сви потомци ове велике фамилије. Не знају тачно колико је стара, можда чак и два века. У породичном сећању забележено је да је последња велика обнова била 1933. године, када је делом и преуређена. У изворном облику остало је много […]

струја, лустер
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ, 29. септембар

G. D.

Електродистрибуција: Планирани  радови за НЕДЕЉУ, 29. септембар          У оквиру активности на припреми дистрибутивног система за предстојећу сезону и обезбеђивања стабилног снабдевања електричном енергијом, Огранак Електродистрибуција Чачак обављаће радове на редовном  одржавању трафостаница и далековода. Због тога ће у НЕДЕЉУ, 29. 09. 2024. у временском интервалу од: 08:00 до 13:00 часова без електричне енергије биће потрошачи […]
Aktuelno Društvo

ЧАЧАНИ КОЈИ СУ СЕ ИЗБОРИЛИ СА КАНЦЕРОМ (ВИДЕО)

I. М.

Сваког 15. фебруара обележава се Светски дан деце оболеле од рака, а национално удружење родитеља деце оболеле од рака-НУРДОР, традиционално организује хуманитарне скупове на трговима широм Србије. Централна манифестација на Градском тргу у Чачку одржана је у петак, у периоду од 12 до 14 часова, а у 13 часова под слоганом „И ја се борим“ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.