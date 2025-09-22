LIDL POKREĆE MEĐUNARODNU KAMPANJU „LIDL. ISPLATI SE.“

JASNOM PORUKOM I OBEĆANJEM POTROŠAČIMA

Foto: Lidl Srbija

Lidl danas pokreće svoju prvu međunarodnu brend kampanju u 31 evropskoj zemlji pod sloganom „Lidl. Isplati se.“. Kampanja za kompaniju Lidl predstavlja više od reklamne poruke – ona je obećanje i emocionalni most ka svim Lidlovim potrošačima.

Obećanje kompanije

„Lidl. Isplati se.“ je obećanje milionima ljudi koji nam svakodnevno ukazuju poverenje, jer Lidl veruje da svaka osoba treba da ima pravo na pristup proizvodima koji su održivi, visokog kvaliteta i pristupačnih cena.

Princip dostupnosti i pristupačnosti cena nije samo srž brend kampanje koja počinje danas, već se slogan „Lidl. Isplati se.“ ogleda i u mnogim drugim aspektima: u raznovrsnosti naših visokokvalitetnih robnih marki, u organskim proizvodima i biljnim alternativama koje nudimo potrošačima. On se pokazuje u svakodnevnoj svežini koju garantujemo potrošačima, u sigurnom snabdevanju porodica i zajednica, kao i u posebnoj vrednosti koju zajedno sa našim kupcima stvaramo tokom praznika i ostalih, za njih, važnih događaja.

Više od cene: Dodatan doprinos društvu

Novi slogan kompanije i poruka upućena potrošačima prevazilaze obećanje najboljeg odnosa cene i kvaliteta. Oni predstavljaju osnovno načelo našeg poslovanja. „Isplati se.“ za Lidl znači prepoznati i ceniti prave vrednosti u životu – one koje su ljudima zaista važne: sigurnost, pouzdanost i ostvarenje ličnih, malih, i velikih snova.

Naša odgovornost i naše obećanje za budućnost

„Lild. Isplati se.“ je obećanje…

Našim potrošačima: ostajemo nepokolebljivi u posvećenosti da svakodnevno našim potrošačima nudimo pristupačan kvalitet, pružajući odličan izbor, pouzdane proizvode i uslugu i iskustvo kupovine koje stavlja ljude na prvo mesto.

Našim zaposlenima: nastavljamo da ulažemo u budućnost naših koleginica i kolega, podržavajući ih da ostvare svoje profesionalne ciljeve i unaprede svoje karijere, pružajući im obuke, razvojne šanse i prilike za napredovanje u svakom segmentu poslovanja.

Našim partnerima: želimo da nastavimo da gradimo dugoročne odnose zasnovane na poverenju, kako bismo zajedno rasli i obezbedili održiv lanac vrednosti za naše potrošače i lokalnu zajednicu.

Životnoj sredini: nastojimo da stvorimo bolje sutra, stavljajući ljude u fokus naših akcija, štiteći okolinu, sprovodeći programe za smanjenje otpada od hrane, smanjenjem plastike i inovacijama u pakovanju, kao i obavezivanjem na korišćenje priznatih sertifikata koji pokazuju odgovornost u odnosu prema životinjama i životnoj sredini.

Na ovaj način, Lidl stvara pravu vrednost za potrošače, zaposlene i poslovne partnere, postavljajući u temelje snažnog i održivog brenda obećanje koje je realistično i vredno, kako danas, tako i u budućnosti.

„Lidl. Isplati se.“ kampanja

Brend kampanja traje od 22. septembra do kraja oktobra i oslanja se na integrisanu medijsku strategiju na svim relevantnim kanalima, koja je osmišljena da iznenadi, ali i emotivno dotakne potrošače.

Na linku možete pogledati TV spot.

LINK – https://youtu.be/aDxEcmkpgBw

„Kampanja je osmišljena tako da iznenadi i da inspiraciju potrošačima gde god se oni nalazili – dok se voze autom i vide reklamu na bilbordu, dok gledaju TV, listaju društvene mreže… Cilj je da integrisanom kampanjom zaista „dođemo do ljudi“ – emotivno i sa jasnim porukama o tome šta se zaista isplati u Lidlu“, objašnjava Ivan Medaković, rukovodilac sektora Marketing u kompaniji Lidl Srbija.

O Lidlu

Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), jedan je od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Sa oko 12.600 prodavnica i više od 230 distributivnih i logističkih centara u 31 zemlji, broji ukupno više od 382.400 zaposlenih širom sveta. Jednostavnost i usmerenost na procese određuju svakodnevne aktivnosti u prodavnicama, regionalnim distributivnim centrima i nacionalnoj centrali Lidla. Istovremeno, Lidl kroz svoje aktivnosti preuzima odgovornost za ljude, društvo i planetu. Za Lidl, održivost znači svaki dan iznova ispunjavati svoje obećanje o kvalitetu. Učinak, poštovanje, poverenje, čvrsto na zemlji i pripadnost Lidlove su korporativne vrednosti koje su srce korporativne kulture i oblikuju svakodnevno poslovanje čineći osnovu uspeha. Kompanija Lidl je u 2024. fiskalnoj godini ostvarila prodaju od 132,1 milijarde evra, vrednujući najbolji odnos cene i kvaliteta za svoje potrošače, dok su ostale kompanije u sastavu Švarc grupe zabeležile ukupni prihod od 175,4 milijarde evra u istom periodu.

Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 80 prodavnica u 46 gradova širom zemlje. Ima dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudi jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu je prepoznat u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ petu godinu zaredom i „Top Employer Europe” osmu godinu zaredom. Dodatno, u nezavisnim istraživanjima, potrošači u Srbiji su Lidl odabrali kao „Izabranu prodavnicu godine“, pečat koji dodeljuje organizacija „Izabran proizvod godine“, dok je na osnovu reprezentativnog uzorka Lidl u sklopu kampanje „Najbolje u Srbiji“ proglašen za „Miljenika potrošača“.

