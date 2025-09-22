САОПШТЕЊЕ НОВООСНОВАНОГ УДРУЖЕЊА ПРЕНОСИМО У ЦЕЛОСТИ:
Грађани се буде – у Чачку основано удружење „Знањем за Чачак“
У светлу све израженијег незадовољства грађана начином на који се управља Чачком, уз све видљивију кризу поверења у институције, у овом граду је основано ново удружење грађана под називом „Знањем за Чачак – Горан Арсенијевић“. Реч је о иницијативи која за циљ има да врати стручност, транспарентност и морал у управљање јавним пословима, али и да пробуди грађане из апатије у коју су, како кажу оснивачи, гурнути деценијама партијске самовоље и одсуства стварне одговорности.
Удружење је званично основано 4. августа 2025. године, у складу са Законом о удружењима, а за законског заступника именован је Горан Арсенијевић, инжењер и друштвени активиста препознатљив по иницијативама усмереним на заштиту јавног интереса и борбу за одговорну власт. Арсенијевић истиче да ово није још једна организација са краткорочним амбицијама, већ дугорочни покрет који треба да успостави трајне механизме контроле и укључивања грађана у процесе одлучивања.
Како наводе у удружењу, један од кључних проблема у функционисању локалне власти јесте одсуство било какве стварне одговорности према грађанима. Одборници се, како кажу, постављају по партијској линији, уместо да буду изабрани од стране грађана из својих заједница. Управо зато, један од темеља рада удружења „Знањем за Чачак“ биће стварање услова да сваки грађанин може предложити и подржати кандидате који га истински представљају, не партије већ људе из свог окружења – комшије, стручњаке, поштоване раднике, просветне и здравствене раднике, предузетнике и занатлије.
Посебан нагласак ставља се на потребу да се кадровска политика у граду заснива на стручности и јавним конкурсима, уместо на политичкој припадности. Удружење најављује борбу за то да директори јавних предузећа и начелници управа буду бирани кроз транспарентне процедуре, у којима ће учествовати и представници грађана. Поред тога, важан сегмент рада биће отварање канцеларије у којој ће грађани моћи директно да се обрате својим представницима и градским службама, чиме ће се изградити дијалог који данас углавном изостаје.
Удружење указује и на значај јавне речи и медијског простора. Сматрају да медији који се финансирају новцем свих нас имају дужност да тај простор ставе на располагање грађанима, без цензуре, осим у случајевима говора мржње или простаклука. Истовремено, сматрају да свако ко у јавности износи тврдње мора бити спреман да их брани – не нападом, већ аргументима и спремношћу на јавно сучељавање.
За разлику од бројних иницијатива које се појаве само уочи избора, из „Знањем за Чачак“ поручују да њихово деловање није везано за изборни циклус, већ да имају дугорочну мисију. Како истичу, не желе да буду опозиција, већ корективни и конструктивни фактор, отворен за сарадњу са свима који желе бољи Чачак – без обзира на политичко опредељење.
Канцеларија удружења отворена је у улици Девет Југовића број 32/1, а комуникација са грађанима се одвија и преко друштвених мрежа, као и Вибер и WhatsApp заједница. Удружење је отворено за све који желе да се укључе, предложе, критикују или помогну.
„Наш град мора поново да припада грађанима. Ово удружење је први корак ка том циљу. Верујемо да у Чачку постоји довољно знања, поштења и храбрости – само их треба пробудити“, поручују из „Знањем за Чачак“.