Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 22. септембар

Od ponedeljka do četvrtka je registrovano 18 slučaja zaraze koronavirusom u školama i predškolskim ustanovama u Čačku. Doktor Mihailo Luković je na jučerašnjoj redovnoj konferenciji za medije naveo da ima zaraženih i učenika i nastavnika, kao i osoblja u predškolskim ustanovama. Korona virus je potvrđen kod tri učenika iz Gimnazije, dva iz Tehničke škole, kao […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

