Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 22. септембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у  Булевару Танаска Рајића, код броја 232 и у улици Илије Гарашанина, код броја 28.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

БЕБЕ, НОВЕ
ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
U ČAČKU DO JUČE REGISTROVANO 18 ZARAŽENIH U ŠKOLSKIM I PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

I. М.

Od ponedeljka do četvrtka je registrovano 18 slučaja zaraze koronavirusom u školama i predškolskim ustanovama u Čačku. Doktor Mihailo Luković je na jučerašnjoj redovnoj konferenciji za medije naveo da ima zaraženih i učenika i nastavnika, kao i osoblja u predškolskim ustanovama. Korona virus je potvrđen kod tri učenika iz Gimnazije, dva iz Tehničke škole, kao […]
БЕЗ ОЗБИЉНИХ ПРОБЛЕМА НАКОН ОБИЛНИХ ПАДАВИНА

G. D.

Обилне падавине које су погодиле наш град у току јучерашњег дана и у току ноћи нису направиле озбиљније проблеме. На раније евидентираним критичним локацијама (Цигларска, Београдска, Ђакона Авакума, Улица 66, Александра Савића итд.) није било никаквих проблема. Није било изливања водотокова другог реда. -Бројне активности које смо ове године реализовали на чишћењу система атмосферске канализације […]

