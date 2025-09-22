Почиње јесен, а температура до 33 степена

Извор: РТС
У Србији данас, иако почиње јесен, веома топло. Најнижа температурa од 8 до 20, а највиша од 29 до 33 степена Целзијуса.
Јутро у Србији биће прохладно, нарочито у југозападном, јужном и источном делу државе.
Почиње јесен – након прохладног јутра, максимална температура 33 степена
У току дана сунчано и веома топло за овај период године.
Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено јак, јужни и југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине.
У Београду у центру града тропски топла ноћ, до јутра се неће спустити испод 20 степени, дан сунчан и највише 32 степена.
Повољна биометеоролошка ситуација
Очекују се повољне биометеоролошке прилике које ће погодовати хроничним болесницима и осетљивим особама.
Метеоропатске реакције се могу јавити у виду главобоље, нервозе и несанице.
Препоручује се слојевито одевање, као и умерена физичка активност у најтоплијем делу дана