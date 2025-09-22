септембар Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Почиње јесен, а температура до 33 степена

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

У Србији данас, иако почиње јесен, веома топло. Најнижа температурa од 8 до 20, а највиша од 29 до 33 степена Целзијуса.

Јутро у Србији биће прохладно, нарочито у југозападном, јужном и источном делу државе.

Фото: Мима Зиндовић

Почиње јесен – након прохладног јутра, максимална температура 33 степена

У току дана сунчано и веома топло за овај период године.

Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено јак, јужни и југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине.

Најнижа температурa од 8 до 20, а највиша од 29 до 33 степена Целзијуса.

У Београду у центру града тропски топла ноћ, до јутра се неће спустити испод 20 степени, дан сунчан и највише 32 степена.

Повољна биометеоролошка ситуација

Очекују се повољне биометеоролошке прилике које ће погодовати хроничним болесницима и осетљивим особама.

Метеоропатске реакције се могу јавити у виду главобоље, нервозе и несанице.

Препоручује се слојевито одевање, као и умерена физичка активност у најтоплијем делу дана

Slične Vesti
Društvo

ПРОЈЕКАТ „ТРГНИ СЕ, КРЕИРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ!“: ЗА АКТИВНИЈЕ УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У СВИМ СФЕРАМА ЖИВОТА

vesnas

Захваљујући подршци Града Чачка, у наредна три месеца наша реедакција ће реализовати пројекат „Тргни се, креирај своју будућност“. Тема серијала текстова који ће бити објављени у „Чачанском гласу“ и на порталу нашег листа је (не)активност младих Чачана у свим сферама живота, а пре свега у раду локалне управе и наш циљ је да представимо реално […]
Aktuelno Društvo

НА БОЖИЋНОМ БАЗАРУ БОГАТА ДЕКОРАЦИЈА

Z. Ј.

Традиционална продаја бадњака и божићне декорације у граду на Морави почела је још протеклог викенда. И млади, али и они мало старији ове године одлучили су да дају машти на вољу и направе богате икебане за најрадоснији хришћански празник, па су градске улице пуне тезги. – Овим послом бавим се 20 година, правим декорације за […]

пијаца, сланина
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

    НАЗИВ РОБЕ 05. 01. 12. 01 Пројино брашно 150-180 150-180 Кромпир  100-120 100-120 Пасуљ 300-700 300-700 Паприка 150-380 150-380 Парадајз 150-250 150-250 Краставци 250 250 Тиквице 250-300 250-300 Цвекла 100-150 100-150 Спанаћ 250-300 250-300 Купус 40-60 40-60 Целер 200-500 200-500 Першун веза 50 50 Шаргарепа 150-200 150-200 Зелени лист купуса 80-100 80-100 Зелена салата 50-60 […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.