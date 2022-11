MARKETING: Opremate dom – Pronađite komade nameštaja vrhunskog kvaliteta

Opremate dom – Pronađite komade nameštaja vrhunskog kvaliteta

Ukoliko ste u potrazi za nameštajem za vaš dom imamo savršenu ponudu za vas. Svako želi svoj dom da uredi nameštajem vrhunskog kvaliteta, koji će vaš dom krasiti dugi niz godina. Ako vaš enterijer zamišljate kao upečatljiv, sofisticiran, ekskluzivan, udoban i uz sve to funkcionalan, savetujemo vam da pogledate široku ponudu kompanije Linea Milovanović. Pored toga što je njihov nameštaj kvalitetan i dugovečan, trudiće se da uklope svaki detalj u vaš životni prostor. Perfektna izrada nije sve što možete naći kod njih, tu je i najbolji odnos kvaliteta i cene. Profesionalni tim Linea Milovanović već dugih 20 godina proizvodi nameštaj, projektuje i oprema unikatne enterijere stambenih zgrada, poslovnih prostora i komercijalnih objekata. Mnogi klijenti ih biraju i zbog proizvodnje, projektovanja i opremanja po specifičnim zahtevima onih koji ih angažuju.

Zašto odabrati kompaniju Linea Milanović?

Ukoliko imate samo neke ideje kako biste želeli da uredite svoj enterijer, ili imate čak gotov celokupni projekat znajte da se možete obratiti agenciji Linea Milanović. Saradnja sa njima mnogo će vam značiti u procesu uređenja enterijera, imaćete sigurnog saradnika na koga uvek možete da se oslonite, ali i saradnika koji štedi vaše vreme i novac. Svaki kutak vašeg enterijera može biti ulepšan njihovim nameštajem, budući da ga izrađuju po meri. Tako ne morate brinuti da li ćete prelepe komade moći da uklopite u svoje prostorije, budući da su oni kompanija koja nameštaj prilagođava vašim potrebama. Linea Milovanović i njihov širok spektar usluga pokriva Beograd i Novi sad, a pružaju usluge izrade komadnog nameštaja po meri u njihovoj fabrici, projektuju i dizajniraju enterijer i nameštaj, i opremaju enterijer svih namena.

Pronađite nameštaj za svoj dom u jednoj od najboljih kompanija

Opremite svoj dom najboljim komadima nameštaja, koje možete naći u kompaniji Linea Milovanović. Oni su opremljeni savremenim proizvodinim pogonom, prilagođavaju se zahtevima vaših malih i velikih projekata, posvećeni su potrebama svojih klijenata i što je najbitnije poseduju sopstvenu fabriku nameštaja i enterijerski studio, pa sve možete završiti na jednom mestu. Od njihovih proizvoda za uređenje doma možete naći kuhinje i trpezarijske stolove po meri, kuhinjske stolice, barske stolice, fotelje, ugaone garniture, klub stolove, komode po meri, police od medijapana, krevete i plakare po meri, garderobere, drvene zidne police, police za knjige i ostali nameštaj koji će upotpuniti vaš dom. Za ugostiteljske objekte tu su separei za kafiće, stolovi za kafiće, šankovi, barske stolice i ostalo. Takođe tu su da upotpune i vaš radni prostor pa se iz njihove ponude mogu izdvojiti radni stolovi, info pultovi, drvene police i ostale neophodne komade koji krase svaku kancelariju.

Fabrika nameštaja Linea Milanović

Savremeni tehnološki procesi i iskustvo koje poseduju u izradi nameštaja ogleda se kroz njihove visokokvalitetne proizvode. Nije bitno da li se radi o kompletnom enterijeru ili o komadnom nameštaju, možete biti sigurni da ćete, ukoliko angažujete baš njih, dobiti dugovečni, kvaitetan i funkcionaln nameštaj. Izrada enterijera i nameštaja prolazi kroz brojne faze pre nego što dođe do klijenta. Prvenstveno, tu je projekat koji definiše sve estetske karakteristike kao i materijale i završne obrade nameštaja. Za izrada nameštaja koriste se najkvalitetniji materijali poput bukve, hrasta, jasena, medijapana i sličnog. Za postizanje idealnih površina, koja se obavlja i mašinskom i ručnom obradom, dobija se izuzetno kvalitetan i skoro gotov proizvod. Završna obrada vrši se najboljim italijanskim farbama i lakovima koji su na bazi poliuretana, vode ili akrila od mat do visokog sjaja. Može se vršiti i tapaciranje, izborom nekog od mnogobrojnih dezena iz različitih kategorija. Sama kontrola kvaliteta se vrši u međufazama izrade nameštaja sa konačnom proverom finalne verzije.

Kako kontaktirati i gde naći nameštaj kompanije Linea Milanović?

Bogatu ponudu njihovog nameštaja možete pronaći na njihovom zvaničnom sajtu. Na njemu se možete i detaljnije informisati o svim uslugama koje nudi Linea Milovanović, a za sve ostale nedoumice možete ih kontaktirati putem poziva ili slanjem maila. Njihov nameštaj možete videti u Beogradu, Zvezdara na adresi Vojislava Ilića 59, poslovne prostore možete posetiti radnim danima od 9h do 18h i subotom od 10h do 15h. Njihova fabrika nameštaja nalazi se na istoj adresi i radno vreme fabrike nameštaja je radnim danima i subotom od 7h do 15h. Studio za dizajn i projektovanje enterijera nalazi se takođe na adresi Vojislava Ilića 59 na Zvezdari, a svoje konsultacije morate zakazati pre posete i to radnim danima u periodu od 9h do 17h.

