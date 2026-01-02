зима Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

ДАНАС ДО 15 СТЕПЕНИ

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

Променљиво и осетно топлије, до 15 степени на западу земље

Променљиво, на крајњем северу и југу и претежно облачно, ветровито и у већем делу земље осетно топлије време. Највиша дневна температура од 4 степена на крајњем северозападу Србије, у Неготинској Крајини и јужној Србији, до 15 степени на западу земље. У Београду до 12 степени.

зима Фото: Дарка Симеуновић
Фото: Дарка Симеуновић

Најнижа температура биће од -9 до 3 степена. Киша се очекује у Војводини, као и понегде на истоку и југу земље, док ће на високим планинама падати слаб снег.

Дуваће умерен и јак, у планинским пределима и олујни јужни и југозападни ветар. 

У Београду ће бити променљиво облачно, ветровито и осетно топлије. Ветар умерен и јак, јужни и југозападни. Најнижа температура око 3, а највиша око 12 степени.

Реуматски болови и главобоља метеоропатске реакције

Очекивана биометеоролошка ситуација утицаће релативно неповољно на већину хронично оболелих и осетљивих особа. Нарочит опрез се саветује срчаним болесницима и пацијентима са респираторним тегобама.

Реуматски болови и главобоља су могући као метеоропатске реакције.

У суботу ће бити претежно облачно уз постепено ширење падавинске зоне и на остали део земље, уз пад температуре и скретање ветра на северни и северозападни правац.

Због тога се у другом делу дана на северу и западу Србије очекује прелазак кише у суснежицу и снег, уз формирање мањег снежног покривача, док ће се само на крајњем истоку и југоистоку земље већи део дана задржати суво и топло време, са највишом дневном температуром и до 13 степени.

У недељу и почетком следеће седмице биће облачно и хладно време са падавинама у свим пределима.

У већем делу земље очекује се снег, уз формирање односно повећање висине снежног покривача, а само на крајњем југу биће мало топлије време, па ће у нижим пределима падати углавном киша, а тек крајем периода и снег.

Slične Vesti
Društvo Obrazovanje

СВЕТИ САВА, СИМБОЛ ЈЕДИНСТВА ПРОФЕСОРА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА

N. R.

ГИМНАЗИЈА, КАО И ОСТАЛЕ ЧАЧАНСКЕ ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТИ, ОБЕЛЕЖИЛА САВИНДАН Основне и средње школе, као и факултети у Чачку, у суботу, 27. јануара су обележиле своју крсну славу Савиндан, резањем колача и пригодним програмом. У Гимназији је то била прилика и за уручивање Светосавске награде за школску 2022/23. годину. Добитници повеље и новчане награде од […]
Društvo

Jutros dva kvara na vodovodnoj mreži

G. D.

Jutros su se dogodila dva kvara na vodovodnoj mreži: u Prijevoru (Drobnjačko brdo) i na Danilovića brdu. Kvarovi će biti sanirani u toku prepodnevnih časova. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vodom na pomenutim lokacijama dok traju radovi.U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.
Društvo

GRADSKA BIBLIOTEKA PROMOVISALA NOVI SAJT I DIGITALNU BIBLIOTEKU

N. R.

Gradska biblioteka “Vladislav Petković Dis”, na konferenciji za novinare, predstavila je novu verziju Digitalne biblioteke zavičajne baštine i novog veb-sajta ustanove. Takođe, prezentovan je partnerski projekat “Nesigurna prošlost – Vremenska linija (Tajmlajn) 1991-2015”, koji se realizuje u saradnji sa kompanijom “Ebart” i novinsko-izdavačkim preduzećem “NIN”. Ovim događajem Biblioteka je obeležila i 27. oktobar – Svetski […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.