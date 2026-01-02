ДАНАС ДО 15 СТЕПЕНИ

Извор: РТС, РХМЗ
Променљиво и осетно топлије, до 15 степени на западу земље
Променљиво, на крајњем северу и југу и претежно облачно, ветровито и у већем делу земље осетно топлије време. Највиша дневна температура од 4 степена на крајњем северозападу Србије, у Неготинској Крајини и јужној Србији, до 15 степени на западу земље. У Београду до 12 степени.
Најнижа температура биће од -9 до 3 степена. Киша се очекује у Војводини, као и понегде на истоку и југу земље, док ће на високим планинама падати слаб снег.
Дуваће умерен и јак, у планинским пределима и олујни јужни и југозападни ветар.
У Београду ће бити променљиво облачно, ветровито и осетно топлије. Ветар умерен и јак, јужни и југозападни. Најнижа температура око 3, а највиша око 12 степени.
Реуматски болови и главобоља метеоропатске реакције
Очекивана биометеоролошка ситуација утицаће релативно неповољно на већину хронично оболелих и осетљивих особа. Нарочит опрез се саветује срчаним болесницима и пацијентима са респираторним тегобама.
Реуматски болови и главобоља су могући као метеоропатске реакције.
У суботу ће бити претежно облачно уз постепено ширење падавинске зоне и на остали део земље, уз пад температуре и скретање ветра на северни и северозападни правац.
Због тога се у другом делу дана на северу и западу Србије очекује прелазак кише у суснежицу и снег, уз формирање мањег снежног покривача, док ће се само на крајњем истоку и југоистоку земље већи део дана задржати суво и топло време, са највишом дневном температуром и до 13 степени.
У недељу и почетком следеће седмице биће облачно и хладно време са падавинама у свим пределима.
У већем делу земље очекује се снег, уз формирање односно повећање висине снежног покривача, а само на крајњем југу биће мало топлије време, па ће у нижим пределима падати углавном киша, а тек крајем периода и снег.