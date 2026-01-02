Испред просторија Удружења „Наше дрво“ одржан је, од 26. до 28. децембра, Новогодишњи базар рукотворина. На сајму је учествовало једанаест излагача са најразличитијим рукотворинама, од плетених одевних предмета, капа, шалова, рукавица, предмета од пустоване вуне, до накита, украсних свећа, сапуна, слика, новогодишњих украса и честитки, производа од меда и зимнице…, каже за наш лист етнолог Ивана Ћирјаковић, члан Удружења „Наше дрво“.
– Било је шарено и весело ова три дана испред и унутар просторија нашег Удружења. Ово је био први сајам организован на новој локацији Удружења. Рукотворци су се дружили, упознали, разменили знања и одлучили да и убудуће заједно наступају у оквиру Удружења „Наше дрво“ које је већ десет година посвећено неговању и очувању старих заната и креативних вештина. У току базара је одржана и радионица плетења коју је водила Јована Милосављевић – рекла је Ивана Ћирјаковић, најављујући да ће следећи сајам бити организован у сусрет 8. марту.
Н. Р.
Фото: Удружење „Наше дрво“