ПАПИРНИ ИНЖЕЊЕРИНГ, УМЕТНОСТ И НАУКА ДИЗАЈНИРАЊА

У ЛИКОВНОМ САЛОНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ТИАНЕ ШЋЕКИЋ
У Ликовном салону Културног центра, прошлог петка, 26. децембра, отворена је изложба под називом „Paper engineering i pop-up radovi“ Тиане Шћекић, ликовне уметнице из Ниша.
– Овде су изложени радови настали претходних пар година. Детаљно и темељно сам радила на сваком од њих. У почетку је рад био више изражај тродимензионалног простора који ја доживљавам. Сматрам да тродимензионални простор треба да уђе у свет дизајна, тако да сам кроз своје радове покушала да посматрачима који се нађу испред њих дочарам спој уметности, науке дизајна и папирног инжењеринга – рекла је уметница Тиана Шћекић, отварајући изложбу.
Марија Радисавчевић, историчарка уметности, обратила се у име огранизатора (Ликовног програма Културног центра) на отварању изложбе са кратким освртом на ауторку и њене радове.
– „Paper engineering i pop-up radovi“ намећу потребу за кратким терминолошким одређењем ове уметничке праксе. Paper engineering представља интердисциплинарни уметнички приступ који истражује трансформативни потенцијал папира као материјала и медија. Полазећи од равне површине, кроз поступке савијања, сечења и конструисања, настају тродимензионалне и покретне структуре које активирају простор и поглед посматрача. Ове радове карактерише напетост између крхкости материјала, с једне стране, и прецизности конструкције, између статике и покрета, као и између занатског процеса и концептуалног промишљања форме, с друге стране. Paper engineering овде не функционише само као техничка вештина, већ, пре свега, као средство уметничког истраживања у којем се папир појављује као носилац значења, ритма и наратива – навела је, поред осталог, Марија Радисавчевић, историчарка уметности.
Н. Р.