У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ 65 ИНТЕРВЕНЦИЈА ХИТНЕ ПОМОЋИ

Новогодишња и прва ноћ у 2026. години, у Чачку протекле су релативно мирно. Запослени у Хитној помоћи имали су укупно 65 интервенција.
– У новогодишњој ноћи екипе Хитне помоћи имале су 65 интервенција, од тога 28 прегледа у нашој установи и 37 интервенција на терену. Када је реч о протеклој ноћи, имали смо 73 интервенције, 28 прегледа у амубуланти и 45 интервенција на терену. Очеливали смо да ће током новогодишње ноћи бити повећан број позива, па смо сходно томе повећали и број екипа – рекао је др Дејан Филиповић, начелник Хитне помоћи.
Филиповић је додао и да није било грађана који су се јављали са повредама изазваним пиротехничким средствима, али је био повећан број пацијената у алкохолисаном стању и са повишеном телесном температуром.
В. Ј.