Умерено облачно

Умерено до потпуно облачно, ујутру и пре подне у Војводини, средином дана у западним, а увече понегде и у централним пределима уз пад температуре прелазак кише у суснежицу и снег уз формирање мањег снежног покривача, док ће у источним и јужним крајевима бити топлије са кишом. Ветар у већем делу слаб и умерен, северозападани, у јужним пределима умерен и јак југозападни, увече у слабљењу и у свим пределима у скретању на југоисточни и источни.
Најнижа температура од -3 до 5 степени, а највиша од 2 степена на северу до 8 степени на југоистоку земље.
(Извор: РХМЗ, РТС )