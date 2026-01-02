зима Фото: Мима Зиндовић
Умерено облачно

Умерено до потпуно облачно, ујутру и пре подне у Војводини, средином дана у западним, а увече понегде и у централним пределима уз пад температуре прелазак кише у суснежицу и снег уз формирање мањег снежног покривача, док ће у источним и јужним крајевима бити топлије са кишом. Ветар у већем делу слаб и умерен, северозападани, у јужним пределима умерен и јак југозападни, увече у слабљењу и у свим пределима у скретању на југоисточни и источни. 

Најнижа температура од -3 до 5 степени, а највиша од 2 степена на северу до 8 степени на југоистоку земље

(Извор: РХМЗ, РТС )

Тражимо посао за вас! ПОСЛОДАВАЦ: СУР„ДОМ ЛОВАЦ“ Овчар Бања

ПОСЛОДАВАЦ: СУР„ДОМ ЛОВАЦ“ Овчар Бања АДРЕСА: Овчар Бања Телефон: 064/15-303-08  E-mail: restorandom@gmail.com  Лице за контакт: Видоје Боранијашевић     Назив посла: ШАНКЕР Број тражених извршилаца:  1 (један)   Назив посла: КОНОБАР Број тражених извршилаца:  2 (два)   Назив посла: КУВАР Број тражених извршилаца:  1 (један)   ЗА СВА РАДНА МЕСТА:   Образовање: средња стручна спрема […]

Од данас пријаве младих за 5.000 динара

ИЗВОР: РТС Млади који имају између 16 и 29 година могу од данас до 15. децембра да се пријаве за помоћ државе од 5.000 динара. Право на пријаву имају сви млади држављани Републике Србије који у тренутку пријаве имају пребивалиште на територији Србије и важећу личну карту. Од данас пријаве за 5.000 динара Пријава се […]

Врх топлотног таласа, температура до 43 степена – увече промена времена

Извор:РТС, РХМЗ Врх топлотног таласа, температура до 43 степена – увече промена времена Сунчано и веома топло време у Србији, са температуром до 43 степена. У већем делу земље на снази је црвени метео-аларм. Облаци и киша стижу увече, а могуће су локално и временске непогоде. Пад температуре и осетна промена времена очекује се у […]

