ПРЕДСТАВНИЦЕ САВЕЗА СЕОСКИХ ЖЕНА СРБИЈЕ ПРИСУСТВОВАЛЕ ПРОСЛАВИ ЗНАЧАЈНОГ ЈУБИЛЕЈА У СЛОВЕНИЈИ
ПОВЕЗИВАЊЕМ ДО БОЉЕГ СТАТУСА У ДРУШТВУ!
„Где су жене повезане, тамо расте заједница. Где расте заједница, тамо јача село. А где је село јако, тамо је Словенија јака“, речи су којима је поздравила окупљене госте у Туристичком домаћинству „Подмлачан“, у селу Јарчје Брдо у Горењској регији, дугогодишња председница Савеза сеоских жена Словеније Ирена Уле на недавно одржаној завршној свечаности поводом прославе 30. годишњице једине словеначке струковне организације жена са села. Специјални гости на прослави овог значајног јубилеја у Словенији били су представници Савеза сеоских жена Србије на челу са Наташом Вујашевић, председницом Скупштине, Весном Стајић, председницом Надзорног одбора, Душаном Р. Ивановићем, секретаром и члановима: Биљаном Младеновић, Иваном Јанковић, Јованом Маринковић, Данком Мудринић и Миланом Милинковићем, који су прошле године у Гучи, по узору на Савез сеоских жена Словеније, основали кровну организацију жена са села Србије, у којој се данас налазе бројна удружења сеоских жена из различитих крајева наше земље.
Прослава јубилеја почела је округлим столом под називом „Повезивање и могућности“, на којем је поред представника удружења сеоских жена из свих регија Словеније и председнице Савеза сеоских жена Словеније, учествовала и Наташа Вујашевић, председница Скупштине Савеза сеоских жена Србије. На скупу се разговарало о најзначајним економским, социјалним, здравственим, образовним и свим другим проблемима са којима се суочавају жене са села како у Словенији, тако и у Србији. Нерегулисан пољопривредни статус жена на пољопривреди, разне болести као посебан проблем и насиље над женама биле су теме о којима се највише говорило. Основни закључак одржаног округлог стола је да сеоске жене треба да се удружују и што више повезују, како би лакше решавале проблеме у свом животу и раду.
Савез сеоских жена Словеније је 1995. годене повезао удружења сеоских жена која су почела да се формирају у словеначким селима још пре пола века. Од тада, удружења сеоских жена су се повезала и расла у свом локалном окружењу и шире, тако да Савез сеоских жена Словеније сада окупља 62 удружења сеоских жена са 3.600 чланица.
Рад сеоских жена је тих, али изузетан. Њихова улога је често оно што одржава словеначко село живим. Права величина рада жена пољопривредница не мери се у новцу, не види се у насловима и статистичким извештајима, већ на њиховим испуцалим длановима, у њиховом тихом раном буђењу, припреми изузетних кулинарских посластица које чувају културни идентитет села, који једноставно не можемо да замислимо без сеоских жена, истакнуто је на свечаности.
„Морамо бити свесне да једино повезане и уједињене можемо бити важан саговорник доносиоцима одлука у разговору о пољопривредној политици и друштвеном статусу сеоских жена. Иако је овај рад мање видљив јавности, јер званични млинови мељу спорије него што бисмо желеле, Савез сеоских жена Словеније је веома активан на том пољу“, нагласила је Ирена Уле.
Велико признање словеначким сеоским женама био је долазак председнице Републике Словеније др Наташе Пирц Мусар, која се пре званичне церемоније састала са руководством Савеза сеоских жена Словеније. Председница Словеније је изразила дубоко разумевање и поштовање за рад сеоских жена, који је према њеном мишљењу, напоран, вишеструк и често недовољно цењен. Посебно је истакла значај младих жена које преузимају пољоприврдна газдинства, јер то, како је навела, није само њихова лична одлука, већ је то одлука за будућност заједнице.
На крају свог поздравног говора, председница Словеније је на течном српском језику поздравила делегацију Савеза сеоских жена Србије. Као одговор на указану част, Наташа Вујашевић, председница Скупштине Савеза сеоских жена Србије, упутила јој је позив да заједно са Иреном Уле посети сеоске жене у нашој земљи.
„Наше учешће на прослави јубилеја Савеза сеоских жена Словеније показало је значај удруживања и повезивања у циљу оснаживања положаја сеоских жена. И на овој прослави посебан акценат је стављен на значај превентивне здравствене заштите на селу, као и активизма у спречавању свих облика насиља над женама. Присуство председнице Словеније најбоље говори о томе колико је битна подршка државних институција Савезу сеоских жена Словеније, који, иначе, многима може послужити као добар узор“, истакла је Наташа Вујашевић.
Обележавању значајног јубилеја Савеза сеоских жена Словеније присуствовали су и други уважени гости: Дејан Жидан, државни секретар у Министарству привреде, туризма и спорта Словеније, Јоже Подгоршек, председник Пољопривредно – шумарске коморе Словеније, Тања Стрниша, амбасадор Словеније у Чешкој, Борут Флорјанчич, председник Задружног савеза Словеније, Фаника Симеонов, представница Синдиката пољопривредника Словеније, Ева Голоб, председница и Ајда Подлесник, потпредседница Савеза сеоске омладине Словеније, Дарја Ројец представница организације Европа Дона…
У оквиру тродневног боравка у Словенији, за госте из Србије организоване су посете знаменитостима Љубљане, Цркви Светог Валентина у селу Јарчје Брдо, дворцу „Високо“, као и пољопривредним газдинствима „При Петелину“ и „Пустотник“, која представљају примере добре праксе у производњи и преради млека у квалитетне сиреве и друге млечне производе. У трговинама Пољопривредно – шумарске задруге Шкофја Лока представници Савеза сеоских жена Србије су се упознали са програмом „Домаћи кутак“ са издвојеном продајом производа из пољопривредних газдинстава.
В. С.