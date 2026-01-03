Рођене прве бебе у 2026. години у Горњем Милановцу
Прва беба рођена у милановачком породилишту у 2026. години је дечак Василије, чија је мама Невена Петровић. Василије је рођен 2. јануара у 9 часова и 25 минута и тежак је 3 килограма и 250 грама.
Друго дете рођено ове године је девојчица Ђурђина Николић, која је дошла на свет 3. јануара у 6 часова и 36 минута и тешка је 3 килограма и 170 грама.Заменица председника општине Јадранка Достанић, посетила је маме Невену Петровић и Јелену Николић и уручила им поклоне. Невена Петровић је поред поклона, добила и ваучер од 60.000 динара.
-Ја сам данас дошла да поздравим наша два нова суграђанина – дечака, који је прворођена беба у овој години и девојчицу која је данас рођена. Општина Горњи Милановац већ десет година одваја значајна средства за помоћ родитељима. Пре свега, то је за прворођено и другорођено дете 60.000, а 100.000 динара за трећерођено, четврто и сву осталу децу. То је један од видова подршке које општина пружа родитељима, поред свега што се у буџету општине издваја за развој деце – неких 25 милиона динара сваке године издваја се за подршку рађању, а ту су и други видови подршке за породице као што су ученичке и студентске стипендије и остало – рекла је заменица председника општине Јадранка Достанић. Заменица председника општине мајке Невену и Јелену обишла је у присуству директора Здравственог центра Горњи Милановац др Предрага Шутића и гинеколога Драгана Перишића.
-Драго нам је што општина наставља своју традицију и што сваке године награђује прворођену бебу. Ево и ове године госпођа Јадранка Достанић је дошла, у име председника општине, да нам пожели успех у раду и да награди прво дете које је рођено. Прво дете је рођено јуче око пола десет, а јутрос се око седам сати родила и друга беба. Деца су за сада добро као и њихове мајке – истакао је др Перишић.
Посета заменице председника општине показује континуирану подршку локалне самоуправе младим породицама, а општинске иницијативе за помоћ родитељима и награђивање прворођених беба доприносе добробити и срећи новорођених малишана и њихових породица.
Кабинет председника општине