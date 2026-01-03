Ivanjica

ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР

Новогодишњи хуманитарни базар је одржан у уторак, 30. децембра, у центру Ивањице.

На штандовима базара нашли су се новогодишњи украси које су израдилa деца из основних школа са територије општине Ивањица, деца из Предшколске установе „Бајка“, волонтери Црвеног крста, корисници Дневног центра „Отворена врата“, као и чланови Друштва за церебралну и дечју парализу. Украси су се продавали по симболичним ценама, а прикупљених 234.200 динара намењено је корисницима Црвеног крста.

У програму су учествовали ученици основних школа и Предшколска установа „Бајка“, a у завршном делу изведена је и представа у организацији Црвеног крста Ивањица.

Ове године се по први релизује конкурс за најлепше писмо за Деда Мраза под називом „Моја новогодишња жеља“ па су у оквиру програма додељене и вредне награде победницима овог празничног изазова.

У категорији од првог до четвртог разреда прво место освојила је Дуња Нешковић, ученица првог разреда ОШ „Сретен Лазаревић“ из Прилика. Друго место припало је Јовани Поповић, ученици трећег разреда ОШ „Милинко Кушић“, а треће Новаку Марићу, ученику ОШ „Милинко Кушић“ издвојено одељење Рашчићи.

У категорији од петог до осмог разреда прво место освојила је Бојана Караклајић из Основне школе „Mићо Матовић“ из Катића. Друго је заузела Ема Богдановић из ОШ „Кирило Савић“, треће Алекса Костић из ОШ „Сретен Лазаревић“ из Прилика.

Организатори Новогодишњег хуманитарног базара су: Дом културе Ивањица, Црвени крст Ивањица, Општина Ивањица и Туристичка организација општине Ивањица, у сарадњи са Предшколском установом „Бајка“, основним школама, као и Друштвом за церебралну и дечју парализу и Дневним центром „Отворена врата“.

