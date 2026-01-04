ОБЛАЧНО, УЗ КИШУ И СНЕГ

Облачно и у већем делу хладно, док ће у јужним крајевима бити топлије. Ујутру на северозападу Србије са снегом, а у осталим крајевима са кишом која ће се локално ледити на тлу.
Пре подне и средином дана у већем делу земље прелазак кише у снег, а само ће у јужним пределима током целог дана падати киша. Најинтензивније падавине очекују се у централном појасу земље (од западне и југозападне Србије, преко Београда, Шумадије, Поморавља и Хомоља, даље ка истоку – Тимочкој и Неготинској Крајини) и то повремено са влажним снегом уз формирање односно повећање снежног покривача висине од 10 до 20 cm, локално и 30 cm. Такође, у истој области у вечерњим и ноћним сатима локална појава ледене кише. Ветар слаб и умерен, на северу земље северни и северозападни, у осталим крајевима јужних праваца који ће у планинским пределима јужне Србије бити и јак, а током преподнева у централним пределима биће и у скретању на северни и северозападни.
Најнижа температура од -1 до 4 °С, а највиша у већини крајева од 0 до 3 °С, само у јужним пределима од 9 до 14 °С.
(Извор: РХМЗ, РТС)