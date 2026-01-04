ЗИМА, фото: Слађана Белић
Društvo

ОБЛАЧНО, УЗ КИШУ И СНЕГ

G. D. Komentara (0)

Облачно и у већем делу хладно, док ће у јужним крајевима бити топлије. Ујутру на северозападу Србије са снегом, а у осталим крајевима са кишом која ће се локално ледити на тлу.

ЗИМА, фото: Слађана Белић
Фото: Слађана Белић

Пре подне и средином дана у већем делу земље прелазак кише у снег, а само ће у јужним пределима током целог дана падати киша. Најинтензивније падавине очекују се у централном појасу земље (од западне и југозападне Србије, преко Београда, Шумадије, Поморавља и Хомоља, даље ка истоку – Тимочкој и Неготинској Крајини) и то повремено са влажним снегом уз формирање односно повећање снежног покривача висине од 10 до 20 cm, локално и 30 cm. Такође, у истој области у вечерњим и ноћним сатима локална појава ледене кише. Ветар слаб и умерен, на северу земље северни и северозападни, у осталим крајевима јужних праваца који ће у планинским пределима јужне Србије бити и јак, а током преподнева у централним пределима биће и у скретању на северни и северозападни.

Најнижа температура од -1 до 4 °С, а највиша у већини крајева од 0 до 3 °С, само у јужним пределима од 9 до 14 °С.

(Извор: РХМЗ, РТС)

Slične Vesti
Društvo

VUČIĆ: MOGUĆ CELODNEVNI KARANTIN, ALI ZA BEOGRAD

I. М.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o meri celodnevne zabrane kretanja, je gostujući na RTS-u rekao da nije isključeno da se u Beogradu uvede karantin od 24 sata i da će do toga doći ukoliko struka predloži tu meru. Naveo je da će, ako se struka saglasi, biti uveden policijski čas od petka u 15 sati […]
Društvo

„Вече бечког валцера“

G. D.

У петак, 11.јануара од 19:30 у Клубу Дома културе у сарадњи са плесним клубом „Луна“ биће одржано „Вече бечког валцера“. Улаз ће бити бесплатан а добродошли су сви они који желе да науче почетне кораке овог стандардног плеса и који желе да проведу своје време квалитетно и другачије. Кодекс облачења: Црно и/или бело . Пожељно […]
Društvo Obrazovanje

УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ

N. R.

ВУК РАЈОВИЋ О НТЦ ПРОГРАМУ И НТЦ КВИЗУ НТЦ програм је намењен за целовит развој детета и примењује се већ од рођења до краја основне школе, јер управо тај период представља интензиван развој мозга. Програм НТЦ (Никола Тесла Центар) се примењује у више од 17 држава Европе и акредитован је од Министарства образовања, а у […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.