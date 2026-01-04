Извор: РТС
Данас су Оци
Последња, данашња недеља уочи дана рођења Исуса Христа, посвећена је Очевима.
Очевима или Оцима, завршава се циклус радосних породичних празника који најављују рођење сина Божијег.
Као што су се пре две недеље везивана деца, пре седам дана мајке, сада је ред на очеве.
Цео дан проводи се у добром расположењу и слављу, уз свечани, због Божићњег поста, обавезно посни ручак.
Највећи празник очева веома се поштује, нарочито у сеоским срединама.
Оци подсећају колики је благослов бити отац, и телесни и духовни. И колика је обавеза, и пред Богом и пред људима, бити пример својој деци, живећи праведним животом.
Понегде је обичај да се обиђу гробља и упали свећа преминулим очевима и прецима, повезујући све генерације родитеља и деце уназад, до старозаветних очева.