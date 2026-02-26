зима Фото: Мима Зиндовић
Društvo

До 16 степени

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 27. фебруар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Мима Зиндовић

После хладног јутра током дана претежно сунчано, понегде уз пролазну умерену облачност. Ветар слаб и умерен источни и југоисточни. Јутарња температура од -4 до 2, а највиша од 11 до 16 степени.

Slične Vesti

Фото: Вероника Вукићевић
Društvo

Искористите сунчани петак, преокрет за викенд

G. D.

ИЗВОР:РТС Искористите сунчани петак, преокрет за викенд И данас пролеће у Србији. Највиша дневна температура од 12 до 17 степени. Увече је понегде могућа киша. Захлађење се очекује за викенд. Претежно сунчано и топло време током дана у већем делу земље. Јутро магловито на југу Србије. Искористите сунчани петак, преокрет за викенд Наоблачење са слабом кишом […]
Društvo

Претежно сунчано и топло

G. D.

Прогноза времена за 30. април(Извор: РХМЗ, РТС) Претежно сунчано и топло, после подне слаб и умерен развој дневне облачности. Ветар слаб и умерен северних праваца. Најнижа температура од 2 до 11 °С, а највиша од 23 до 27 °С.

ЈЕСЕН, ФОТО: ДУБРАВКА МИЛОШЕВИЋ
Društvo

Лето на крају октобра, данас до 29 степени

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији ће данас температура бити права летња. Увече се на северу очекује наоблачење. Са севера Африке стизаће веома топао ваздух. Највиша дневна температура од 25 до 29 степени. Још топлији ваздух ће преплавити Бакан.  У Србији ће бити претежно сунчано и натпросечно топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Најнижа […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.