До 16 степени

Прогноза времена за 30. април(Извор: РХМЗ, РТС) Претежно сунчано и топло, после подне слаб и умерен развој дневне облачности. Ветар слаб и умерен северних праваца. Најнижа температура од 2 до 11 °С, а највиша од 23 до 27 °С.

