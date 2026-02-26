До 16 степени

ИЗВОР:РТС Искористите сунчани петак, преокрет за викенд И данас пролеће у Србији. Највиша дневна температура од 12 до 17 степени. Увече је понегде могућа киша. Захлађење се очекује за викенд. Претежно сунчано и топло време током дана у већем делу земље. Јутро магловито на југу Србије. Искористите сунчани петак, преокрет за викенд Наоблачење са слабом кишом […]
Прогноза времена за 30. април(Извор: РХМЗ, РТС) Претежно сунчано и топло, после подне слаб и умерен развој дневне облачности. Ветар слаб и умерен северних праваца. Најнижа температура од 2 до 11 °С, а највиша од 23 до 27 °С.
ИЗВОР: РТС У Србији ће данас температура бити права летња. Увече се на северу очекује наоблачење. Са севера Африке стизаће веома топао ваздух. Највиша дневна температура од 25 до 29 степени. Још топлији ваздух ће преплавити Бакан. У Србији ће бити претежно сунчано и натпросечно топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Најнижа […]